Apple lance l’iPhone SE (2022) avec le même design mais la puce A15 Bionic

Lors de sa keynote « Peek Performance », l’iPhone le moins cher a droit à son propre rafraîchissement, qui le fait entrer dans l’ère de la 5G et lui permet de conserver ses performances. Bien sûr, je parle de l’iPhone SE, la gamme pour les amateurs de « smartphone classique ». L’iPhone SE porte en lui l’esprit d’un smartphone sans fioritures — fin, facile à mettre dans la poche et doté d’un véritable bouton d’accueil physique.

Certes, c’est un appareil de niche, mais manifestement assez populaire pour qu’Apple veuille le mettre à jour encore et encore. Alors, quelles sont les nouveautés de l’iPhone SE 3, alias iPhone SE (2022) ?

Tout juste annoncé, l’iPhone SE 3 sera disponible en précommande dès vendredi. Il commence à 529 euros pour le modèle de base de 64 Go et remplace complètement l’iPhone SE (2020). Le modèle de 128 Go coûte 579 euros, tandis que le modèle de 256 Go coûte 699 euros.

iPhone SE (2022) : design et écran

Il n’y a guère de surprise : l’iPhone SE (2022) ressemble exactement à l’iPhone SE (2020), qui ressemble lui-même à l’iPhone 8, lequel n’est qu’une pâle copie du design de l’iPhone 6. Vous voyez le tableau. L’iPhone SE (2022) est destiné à ceux qui ne se soucient pas d’un nouveau design et veulent simplement avoir un smartphone dans leur poche. Bonus supplémentaire : vos anciens étuis et accessoires fonctionneront et s’adapteront parfaitement à cet appareil, puisqu’il a la même forme et la même taille.

Autre avantage : Apple n’a absolument pas besoin de modifier la chaîne de production, ce qui explique pourquoi la série SE est toujours l’iPhone le plus abordable. Comme auparavant, nous n’avons pas beaucoup de choix de coloris, mais le classique combo noir, blanc et rouge.

L’écran est le même vieux panneau LCD de 4,7 pouces. Pas de dalle OLED, pas de taux de rafraîchissement élevé — c’est un minuscule écran (selon les normes actuelles) avec un ratio classique de 16:9 qui est juste là pour faire le travail : consultez vos e-mails, parcourir les réseaux sociaux, et le tour est joué.

Cela ne veut pas dire que l’iPhone SE 3 ne serait pas capable de faire tourner les derniers jeux, mais il existe aujourd’hui des appareils plus pratiques pour les joueurs. De plus, sa batterie ne sera peut-être pas à la hauteur — j’y reviendrais plus tard.

Les vitres avant et arrière sont fabriquées dans le même matériau durable que celui qui protège la gamme d’iPhone 13. C’est une dalle de verre assez impressionnante qui peut définitivement prendre un coup, comme le prouve une pléthore de tests de chute.

iPhone SE (2022) : processeur et stockage

La bonne nouvelle est que le nouvel iPhone SE 3 est équipé d’un processeur de nouvelle génération — l’Apple A15 Bionic qui équipe la série d’iPhone 13 ronronne désormais aussi dans l’iPhone SE abordable. C’est plutôt cool à imaginer, la puce A15 est une bête absolue et l’avoir dans un si petit smartphone est époustouflant (tout comme l’iPhone 13 mini, bien que ce dernier soit beaucoup plus cher).

L’A15 Bionic fait également entrer l’iPhone SE 3 dans l’ère de la connectivité 5G. Tout comme les séries d’iPhone 12 et 13, l’iPhone SE (2022) sera désormais compatible avec un large éventail de bandes 5G, vous garantissant essentiellement une connexion rapide à tout opérateur majeur dans votre pays.

Maintenant, la mauvaise nouvelle : contrairement à la série d’iPhone 13, l’iPhone SE n’a pas bénéficié d’une augmentation du stockage. Autrement dit, le stockage de base est toujours de 64 Go. Si l’on considère que l’iPhone SE n’est pas destiné aux utilisateurs intensifs qui veulent enregistrer des tas de vidéos 4 K HDR, ce n’est pas si mal. 64 Go, ça peut toujours suffire en 2022.

iPhone SE (2022) : caméras

Sur le papier, rien ne semble être nouveau concernant la caméra principale. Il s’agit d’un capteur de 12 mégapixels, comme auparavant, et le capteur lui-même n’a pas augmenté en taille physique pour accueillir des pixels plus grands (comme l’iPhone 13). Donc, s’il y a des améliorations — on doit uniquement compter sur le traitement de l’image avec la nouvelle puce, pas sur le matériel de la caméra.

Mais, grâce au processeur A15, l’iPhone SE a également accès à Deep Fusion, qui utilise des logiciels et l’apprentissage automatique pour réaliser des photos impressionnantes, dynamiques et détaillées. Apple n’a rien mentionné au sujet des styles photographiques, il semble donc que l’iPhone SE pourrait ne pas avoir accès à cette nouvelle fonctionnalité.

De plus, pas de mise à niveau pour la caméra frontale, ce qui est dommage. La caméra frontale de 7 mégapixels de la gamme SE est un peu vieillissante aujourd’hui…

iPhone SE (2022) : batterie

Apple n’aime pas parler des chiffres réels, donc nous ne saurons pas quelle est la capacité de la batterie de l’iPhone SE (2022) avant que quelqu’un ne fasse un démontage. Cependant, l’iPhone SE (2020) avait une batterie d’une capacité de 1 821 mAh et, étant donné que l’iPhone SE (2022) a le même châssis, on ne peut pas imaginer qu’il y ait de la place pour une batterie beaucoup plus grande à l’intérieur.

Et c’est là que le bât blesse : l’iPhone (2020) n’était pas très performant dans la vie réelle. Un processeur puissant a besoin de jus.

Le nouvel A15 est un puissant processeur. De plus, nous devons maintenant nous préoccuper de la 5G, qui pèse également sur la batterie. Apple a affirmé que l’efficacité intelligente de l’A15, d’iOS et de la nouvelle « chimie de la batterie » pour ses cellules garantit une meilleure autonomie sur l’iPhone SE (2022).

Attentes concernant l’iPhone SE (2022)

De l’avis général, il s’agit d’un « iPhone SE comme les autres ». Un minuscule châssis et un écran LCD banal. Il ne s’agit pas d’un smartphone destiné à vous épater, mais d’un téléphone qui se veut accessible et immédiatement familier. En tant que tels, nous nous attendons à ce qu’il s’en sorte bien, même si on peut être inquiet de la façon dont la nouvelle connectivité 5G affectera l’autonomie déjà fragile.

Apple a fait part de son engagement à réduire son empreinte carbone et à fabriquer et expédier l’iPhone SE avec des matériaux durables. En outre, l’appareil sera livré sans chargeur.