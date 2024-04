Threads franchit le seuil des 150 millions d’utilisateurs actifs mensuels

Threads a annoncé avoir franchi le cap des 150 millions d’utilisateurs mensuels actifs. La plateforme sociale de Meta, propriétaire de Facebook et d’Instagram, a été présentée comme une alternative à X d’Elon Musk et, depuis son lancement en juillet, elle a connu une croissance régulière.

Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a fait le point lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre de son entreprise cette semaine, alors que Threads commence à tester une fonctionnalité permettant aux utilisateurs d’archiver automatiquement leurs posts après une durée déterminée. Un certain nombre de personnes participent à l’essai, ce qui permet aux utilisateurs de sélectionner manuellement un message individuel à archiver ou de stocker automatiquement tout le contenu publié.

Malgré son statut de rival de X, Threads pourrait avoir du mal à s’imposer face à son rival en raison de la réduction de son contenu d’actualités, qui a été progressivement réduit. Le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, a déclaré à la fin de l’année dernière que Threads « n’amplifierait pas les nouvelles sur la plateforme », ce qui réduit son attrait pour les utilisateurs de réseaux sociaux qui veulent quitter X.

À moins que Meta ne décide de s’attaquer aux actualités et aux informations en temps réel, l’élément vital de X, il semble peu probable qu’elle puisse réaliser son potentiel pour devancer son rival.

La plateforme de Musk compterait 550 millions d’utilisateurs actifs, ce qui montre la distance que Threads doit encore parcourir, même si des doutes subsistent quant à la véracité de ce chiffre.

Threads peut-il vraiment dépasser X/Twitter ?

La semaine dernière, Meta a présenté son nouvel assistant d’intelligence artificielle (IA) sur toutes ses plateformes, y compris Facebook, Instagram et WhatsApp, mais elle devra également décider de l’orientation future de Threads.

Si l’entreprise décide qu’elle ne veut en faire qu’une option alternative pour les utilisateurs, sa croissance semble limitée, car il est très difficile de détourner la popularité de X sans reproduire efficacement ce qu’il fait. L’approche adoptée par Musk et les changements qu’il a apportés à la plateforme suscitent une forte opposition, mais les utilisateurs affluent vers X parce qu’il reste l’oracle en ligne de l’actualité en direct.

Lors de son lancement à la mi 2023, Threads est rapidement devenue l’application à la croissance la plus rapide, dépassant les 100 millions d’utilisateurs en seulement cinq jours. Il lui a fallu beaucoup plus de temps pour atteindre les 130 millions de MUA, franchissant ce cap en février 2024, 7 mois après son lancement. Le fait que Threads ait gagné 20 millions de MUA supplémentaires quelques mois plus tard semble indiquer que la croissance de la plateforme s’accélère à nouveau.