Le Apple Mac Studio officiel, et il fait voler en éclat le Mac Pro

Lors de l’événement Peek Performance d’hier soir, Apple a dévoilé le nouveau Mac Studio. Le nouveau PC de bureau d’Apple est conçu pour les professionnels. Le Mac Studio est équipé des derniers chipsets M1 Max et M1 Ultra, offrant à l’utilisateur jusqu’à 128 Go de RAM, des performances graphiques 8 fois supérieures à celles du M1 original, et bien plus encore.

À première vue, Mac Studio ressemble à un grand Mac mini. Il s’agit d’une toute nouvelle catégorie qu’Apple a introduite entre le Mac mini et le Mac Pro. Il s’agit d’une boîte en aluminium de 3,7 pouces x 7,7 pouces qui loge probablement l’ordinateur de bureau le plus puissant du monde. Le Mac Studio de base est livré avec M1 Max à l’intérieur. Le M1 Ultra est également disponible en option, mais son prix est plus élevé évidemment.

En ce qui concerne la connectivité, le Mac Studio offre 4 ports Thunderbolt 4, un port Ethernet 10 Gb, deux ports USB-A, un port HDMI et une prise casque 3,5 mm à haute impédance. En façade, on trouve deux ports USB-C et un emplacement pour carte SD. En ce qui concerne la connectivité sans fil, le Mac Studio est équipé du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.

En ce qui concerne les performances, le Mac Studio surpasse la concurrence. Apple affirme que le Mac Studio M1 Max possède un processeur 60 % plus rapide qu’un Mac Pro Intel à 26 cœurs. En ce qui concerne les performances graphiques, le Mac Studio avec la puce M1 Max offre des graphismes 80 % plus rapides que la meilleure carte graphique du Mac Pro. Apple vante le fait que le Mac Studio avec la puce M1 Ultra peut gérer 18 flux de vidéo Pro Res 8K 422 « sans aucun problème ».

Mac Studio reste incroyablement silencieux, même sous les charges de travail les plus lourdes

Le système ne fera pas de bruit, car Apple affirme que le Mac Studio doit fonctionner sans aucun bruit. Il y a des ventilateurs à double face qui poussent l’air à l’arrière et s’assurent que le système fonctionne silencieusement. « Plus de 4 000 perforations à l’arrière et au fond du boîtier guident l’air à travers les composants internes et contribuent à refroidir les puces hautes performances », explique Apple.

À partir de 2 299 euros

Le Mac Studio offre une prise en charge étendue des écrans. Vous pouvez connecter jusqu’à quatre Pro Display XDR et un téléviseur 4K au Mac Studio et il s’en sortira sans problème. Vous pouvez également le coupler avec le Studio Display à 1599 euros que la société a dévoilé hier. Avec une telle puissance brute, le Mac Studio est clairement conçu pour les professionnels.

Apple a fixé le prix du Mac Studio avec M1 Max, 64 Go de RAM et 1 To de SSD à 2 299 euros. La variante haut de gamme avec le chipset M1 Ultra, 64 Go de RAM et 1 To de SSD sera vendue au prix de 4 599 euros. Le Mac Studio M1 Ultra haut de gamme avec 8 To de SSD et 128 Go de RAM coûte 9 199 euros.