Google Meet simplifie le transfert d’appels entre appareils avec Transférer ici

Google facilite grandement le passage d’un appareil à l’autre au cours d’une réunion. La nouvelle fonctionnalité « Transférer ici » vous permet de déplacer un appel Google Meet actif de votre ordinateur vers votre smartphone ou vice versa. Cette nouvelle fonctionnalité de Google fonctionnera donc sur les ordinateurs ainsi que sur les appareils mobiles Android et iOS, y compris les smartphones et les tablettes.

Cela signifie que vous pouvez changer d’appareil lorsque vous vous asseyez à votre bureau ou que vous vous levez pour aller quelque part pendant une session de groupe complète, sans que votre tuile ne rebondisse dans la fenêtre.

Une nouvelle fonction vous permet également de rejoindre un appel à deux endroits. Ainsi, vous pouvez avoir un appel actif sur la tablette de la cuisine et sur l’ordinateur du bureau pendant que vous faites l’aller-retour. Ou l’inverse, si vous êtes en route pour une réunion à l’autre bout de la ville.

L’utilisation de cette fonctionnalité ne nécessite pas l’apprentissage d’un nouveau bouton ou d’un nouveau menu. Lorsque vous êtes en communication, ouvrez le même lien de réunion sur l’appareil vers lequel vous souhaitez passer, puis cliquez sur le bouton bleu « Transférer ici » (qui remplace le bouton Rejoindre).

Si vous souhaitez être présent sur deux appareils, cliquez sur « Autres options de connexion » et sélectionnez « Transférer ici aussi ».

Google Meet s’améliore constamment

Il semble que Google soit sur la bonne voie en matière de nouvelles fonctionnalités. Au début du mois, nous avons appris que l’entreprise travaillait à l’intégration de la prise de notes assistée par ordinateur et de la traduction d’appels en temps réel dans Google Meet. Les fonctions de prise de notes et de traduction assistées par ordinateur ne sont toutefois disponibles que pour certains utilisateurs de Google Workspace Enterprise, moyennant un supplément de 10 dollars par utilisateur et par mois.

La fonction de transfert d’appel est disponible à la fois pour les comptes Google personnels et pour les clients de l’espace de travail, et elle est déployée pour les utilisateurs à partir d’aujourd’hui.