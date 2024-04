Samsung devrait organiser son prochain événement Galaxy Unpacked le 10 juillet

Selon des sources anonymes citées par SamMobile, Samsung organisera son prochain événement Galaxy Unpacked le 10 juillet. L’événement aura lieu à Paris, qui accueillera également les Jeux olympiques d’été de 2024 et Samsung sera l’un des plus grands sponsors de ces jeux.

Au cours de l’événement Galaxy Unpacked, Samsung devrait présenter le Galaxy Z Fold 6 et le Galaxy Z Flip 6. En outre, la première bague connectée de Samsung, la Galaxy Ring, devrait également être annoncée, de même que la Galaxy Watch 7 et de nouveaux écouteurs sans fil.

Bien que cela semble être un véritable showcase, vous pouvez être sûr que nous entendrons également beaucoup parler du fabricant coréen à propos de ses derniers exploits en matière d’intelligence artificielle.

Selon SamMobile, bien que sa source ait « d’excellents antécédents, Samsung pourrait toujours décider de modifier la date de l’événement ». Les invitations officielles pour le Galaxy Unpacked pourraient être diffusées fin mai ou début juin.

Nous avons entendu quelques rumeurs au sujet du Galaxy Z Flip 6, dont une selon laquelle l’appareil serait équipé du SoC Exynos 2400 au lieu du chipset Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy auquel on s’attend le plus souvent. Le Exynos 2400, utilisé pour les Galaxy S24 et Galaxy S24+ sur la plupart des marchés, est un grand pas en avant par rapport aux anciens processeurs d’application Exynos (AP), mais la plupart des consommateurs préféreraient que leur Galaxy Z Flip 6 soit propulsé par le dernier et meilleur Snapdragon de Qualcomm.

Galaxy Unpacked : 2 grosses attentes

Cependant, un benchmark a récemment révélé qu’un prototype du Galaxy Z Flip 6 testé sur Geekbench contenait non seulement 8 Go de stockage, mais était également équipé du chipset Snapdragon 8 Gen 3, ce qui semble infirmer la rumeur Exynos 2400 mentionnée plus haut. Les options de stockage devraient être 256 Go/512 Go. Sept coloris ont été dévoilés : Light Blue, Mint, Silver Shadow, Yellow, Crafted Black, Peach, et White.

En ce qui concerne le Galaxy Z Fold 6, les options de stockage seraient 256 Go/512 Go/1 To. Les couleurs disponibles sont Navy, Light Pink et Silver Shadow, ou encore le Crafted Black et le White.