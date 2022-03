Le vivo X Fold, le premier smartphone pliable de la société, est dévoilé

La plupart des fabricants se sont lancés sur le marché des smartphones pliables, bien que le marché occidental soit toujours dominé par les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 de Samsung. Vivo semble vouloir une part du gâteau, et une nouvelle fuite suggère que Vivo pourrait travailler sur un smartphone pliable analogue au Galaxy Z Fold 3, appelé vivo X Fold. Il pourrait être lancé dès le mois d’avril.

Digital Chat Station, relayé par GSMArena, a partagé une image de la conception présumée du prochain smartphone vivo X Fold, et il emprunte beaucoup de similitudes au Galaxy Z Fold 3, et d’autres récents dispositifs pliables qui ont récemment été annoncés, comme le Honor Magic V, et le smartphone pliable OPPO Find N.

Sa taille serait analogue à celle du OPPO Find N. En d’autres termes, son écran principal aurait une diagonale de 7 pouces. Cependant, notez qu’il pourrait être de 7, x pouces, pas exactement de 7,0 pouces. Comme vous pouvez le voir, les bords de l’écran secondaire seront assez fins et uniformes.

L’appareil semble avoir un design analogue, et le haut logera probablement une découpe dans l’écran pour loger la caméra frontale. À l’arrière, vous allez retrouver une configuration à quatre caméras, dont l’une serait un capteur périscope. Le capteur principal serait équipé d’une stabilisation par cardan.

Les spécifications du vivo X Fold ne sont pas claires pour le moment, mais il y aura des composants de « haut niveau », ce qui suggère le chipset Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, ou quelque chose de plus récent. L’écran serait un panneau OLED, et il n’y aurait pas de capteur d’empreintes digitales sur le côté, ce qui suggère qu’il pourrait être intégré à l’écran. Le bouton de volume et le bouton d’alimentation seront placés sur le côté gauche lorsqu’ils sont dépliés, et cela devrait faciliter l’utilisation de l’appareil lorsqu’il est utilisé dans un état plié.

La concurrence arrive

Les appareils Vivo ne sont pas largement disponibles en dehors de la Chine, et il est peu probable que le vivo X Fold arrive en Occident de sitôt. Vivo est détenu par la société BBK Electronics, qui possède également OPPO, Realme OnePlus, et IQOO. Il n’y a pas d’indication sur la date à laquelle nous pourrions voir ce lancement, mais nous nous attendons à le voir introduit cette année.

De nombreuses autres entreprises devraient annoncer leurs smartphones pliables cette année. Xiaomi, Google, Samsung, et ainsi de suite. La liste est assez longue à ce jour. Cependant, tous ces smartphones ne seront pas disponibles dans le monde entier.