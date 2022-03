Le Samsung Galaxy Z Fold 4 pourrait être doté d’un meilleur écran UTG

Ce n’est pas un secret que Samsung mise gros sur ses smartphones pliables à long terme, et la société travaille sur plusieurs fronts pour améliorer l’expérience avec ce facteur de forme.

Et selon un récent rapport de Naver, l’un des principaux objectifs actuels est de rendre l’écran de la prochaine génération de Galaxy pliable plus résistant. Il s’agit sans aucun doute d’une bonne nouvelle.

La société sud-coréenne s’efforce d’améliorer cet aspect depuis qu’elle a lancé le Galaxy Z Flip original. Doté d’un verre ultra mince (UTG), cet appareil a plus ou moins impressionné en termes de durabilité, mais d’un autre côté, il a parfois encore montré ses limites et entraîné divers problèmes d’affichage.

La même technologie, avec de petits raffinements ici et là, a fini par faire son apparition sur d’autres smartphones pliables, notamment le Z Fold 3 et le Z Flip 3. Mais une fois de plus, le verre ultra-fin, laissait encore de la place pour des améliorations, et c’est exactement ce que Samsung aurait l’intention de faire dès maintenant. Le Samsung Galaxy Z Fold 4 utilisera une nouvelle forme de verre ultra mince plus résistant. Ce matériau plus résistant pourrait être commercialisé sous le nom de Super UTG.

Les prochains smartphones pliables, qui devraient être lancés cet été, très probablement lors de l’événement Unpacked du mois d’août, seront équipés de technologies plus résistantes. Samsung prévoit d’en faire tout un plat, ce qui représentera l’un des principaux arguments de vente des nouveaux modèles.

La société prévoit également un marketing plus agressif pour le nouveau verre ultra-fin qu’elle utilisera sur les prochains appareils pliables, donc à l’heure actuelle, tous les signes semblent indiquer que Samsung prépare des améliorations assez importantes.

Un stylet bien plus précis ?

Bien que le Galaxy Z Fold 3 fonctionne avec le stylet numérique, l’UTG sur le Galaxy Z Fold 3 n’est pas assez solide pour que les utilisateurs puissent utiliser en toute sécurité la version standard du S Pen sans risquer d’endommager l’écran. Cette édition spéciale du S Pen pourrait ne pas être nécessaire cette année pour le Galaxy Z Fold 4 si le nouveau Super UTG est aussi solide et résistant que beaucoup l’espèrent. Samsung aurait l’intention d’inclure le S Pen avec le Fold de 4e génération et chercherait à inclure un emplacement sur l’appareil pour le ranger, analogue à ce que Samsung propose avec le Galaxy S22 Ultra.

À ce stade, il va sans dire que Samsung est resté complètement hermétique sur tout, il est donc préférable de prendre ces informations avec des pincettes pour le moment. Toutefois, si le nouveau verre ultra-fin est en cours de développement, attendez-vous à en entendre parler dans les mois à venir.