Le Honor Magic V est officiel : un smartphone pliable prêt à rivaliser avec le Galaxy Z Fold 3

Le Honor Magic V, le premier flagship de la société, est maintenant officiellement dévoilé pour la Chine, arborant un magnifique écran pliable et le Snapdragon 8 Gen 1, la puce phare de Qualcomm. Le smartphone pliable apporte un magnifique écran symétrique, qui, selon Honor, n’a pas de plis, un écran à quatre caméras avec un capteur principal de 50 mégapixels, et une charge ultra-rapide de 66 W pour sa batterie d’une capacité de 4 750 mAh. Maintenant, plongeons dans plus de détails sur ce que le premier smartphone pliable de Honor apporte sur la table.

Bon, regardons d’abord la partie la plus attrayante d’un smartphone pliable : son design et son écran. Tout d’abord, le Magic V est disponible en trois couleurs : Noir, Space Silver, et Burnt Orange, avec une grande bosse de caméra à l’arrière logeant son système à quatre caméras.

En outre, le Honor Magic V est fabriqué en alliage de titane haute résistance, en métaux liquides de zirconium et en fibres de carbone haute résistance, ce qui garantit la légèreté du smartphone et son équilibre dans la main.

L’écran de couverture de ce concurrent du Galaxy Z Fold 3 est un écran OLD incurvé de 6,45 pouces et a un ratio 21:3:9 plus large, ce qui le rend différent de la plupart des smartphones pliables sur le marché, car il n’est pas aussi étroit que certains d’entre eux. Cette taille peut également le rendre plus facile à utiliser et plus fonctionnel, ressemblant assez à un smartphone traditionnel.

En dépliant le Honor Magic V, nous verrons un magnifique écran de 7,9 pouces qui, selon Honor, ne se plie pas. En outre, l’écran de couverture prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour des animations fluides, tandis que l’écran déplié — un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

La caméra est un autre domaine où le Honor Magic V promet beaucoup. Le smartphone pliable est équipé d’un bloc à quatre caméras avec un capteur principal de 50 mégapixels. À l’avant, il y a une puissante caméra frontale de 42 mégapixels qui dispose de trois modes : Nuit, HDR, et Zoom. Le système de caméra du Magic V est soutenu par le moteur Honor Image Engine, qui est un système d’imagerie avancé qui utilise l’IA pour vous assurer une expérience impressionnante avec ses caméras, peu importe, où vous êtes et ce que vous prenez en photo.

Honor Magic V: spécifications

Voici les principales caractéristiques techniques du Magic V :

Puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Écran externe : OLED de 6,45 pouces, taux de rafraîchissement de 120 Hz, résolution de 2 560 x 1 080 pixels (431 ppp)

Écran interne : OLED pliable de 7,9 pouces, taux de rafraîchissement de 90 Hz, résolution de 2 272 x 1 984 pixels (381 ppp)

Capteur photo principal 50 mégapixels à ouverture f/1,9

Capteur photo ultra grand-angle 50 mégapixels à ouverture f/2,2

Caméra à spectre élargi 50 mégapixels à ouverture f/2,0

Caméra frontale 42 mégapixels à ouverture f/2,4

12 Go RAM + 256 Go (ou 512 Go) de stockage

Batterie d’une capacité de 4 750 mAh, support de la charge filaire de 66 W

Magic UI 6.0 basé sur Android 12

En parlant de spécifications pures, ce smartphone pliable est un flagship à tous égards. Il est alimenté par la dernière et meilleure puce Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage de base, ce qui garantit que ce smartphone peut gérer toutes les tâches qui lui sont confiées. Une autre option de configuration de stockage est 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

La généreuse batterie de 4 750 mAh du Magic V prend en charge une charge filaire jusqu’à 66 W, ce qui, selon Honor, signifie que vous pouvez obtenir environ 50 % de la batterie en seulement 15 minutes.

Le Honor Magic V est maintenant officiel : un flagship pliable qui pourrait rivaliser avec le Galaxy Z Fold 3.

Honor Magic UI 6.0

Parallèlement au Honor Magic V, la société lance également Honor Magic UI 6.0 pour améliorer encore votre expérience du smartphone pliable et vous offrir davantage de fonctionnalités personnalisées dont vous pourrez profiter. Le moteur IA qui équipe Magic UI 6.0 permet au smartphone pliable d’agir comme votre assistant personnel et d’apprendre vos habitudes et vos comportements pour vous faire des recommandations personnalisées, des rappels de voyage comme les heures d’enregistrement ou les mises à jour des portes d’embarquement. De plus, il apprend et s’adapte à vos choix de travail, d’études ou de style de vie.

Et voici l’une des choses les plus importantes qui vous permettra de profiter de son grand écran principal : le support multi-fenêtres. Vous pourrez profiter de différents types de contenus en même temps, ainsi que personnaliser et arranger les multi-fenêtres comme vous le souhaitez. En plus de cela, le Magic V détectera et recommandera du contenu pour vos multi-fenêtres en fonction de votre utilisation.

Le smartphone pliable a été annoncé pour la Chine uniquement, mais nous espérons qu’il sera bientôt disponible en Europe.