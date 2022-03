Samsung dépose un brevet pour un smartphone Galaxy Z doté d’un écran pliable latéral

Regardez le dessin qui accompagne cet article et vous serez en mesure de visualiser comment cet écran supplémentaire à côté de la caméra arrière peut être ouvert et utilisé à l’avant de l’appareil. Lorsque l’écran flexible est entièrement ouvert, le smartphone pourrait vous rappeler le LG Wing , dont l’écran principal pouvait être tourné à l’horizontale pour révéler un écran secondaire plus petit, créant ainsi une forme en « T ».

Après le succès de la gamme de produits pliables Galaxy Z, qui comprend à la fois le Galaxy Fold et le Galaxy Flip, nous avons vu Samsung présenter d’autres facteurs de forme pliables, notamment un smartphone enroulable. Le dernier facteur de forme possible révélé par Samsung a été repéré par LetsGoDigital dans une demande de brevet que le géant sud-coréen a déposée auprès de l’OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) intitulée « Dispositif électronique comprenant un écran flexible ».