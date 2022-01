CES 2022 : LG lance sa nouvelle gamme de téléviseurs intelligents avec WebOS 22

Après avoir dévoilé quelques téléviseurs connectés assez uniques et sa nouvelle technologie d’affichage « OLED.EX » en début de semaine dernière, LG a maintenant annoncé sa gamme de téléviseurs connectés pour cette année lors du salon CES 2022. LG a présenté la série haut de gamme G2 et la série C2, pour tous ceux qui ont un budget plus serré, ainsi que la nouvelle version de son interface WebOS pour les téléviseurs.

La série premium LG G2 2022 comprend les modèles habituels de 55, 65 et 77 pouces. Cependant, LG a maintenant introduit un modèle massif de 97 pouces et un modèle de 83 pouces. Le premier est le premier téléviseur connecté OLED de 97 pouces au monde. Tous les nouveaux modèles de téléviseurs LG G2 sont dotés de ce que la société appelle un « design de galerie affleurant les murs ».

La série d’entrée de gamme LG C2 2022 comprend les variantes de 48, 55, 65, 77 et 83 pouces, ainsi que le nouveau modèle de 42 pouces. Le géant coréen indique que le nouveau modèle de 42 pouces est destiné aux joueurs de consoles et de PC, en leur offrant un écran OLED immersif pour leurs besoins de jeu haute performance.

Parallèlement, LG a également présenté récemment son premier ordinateur portable de jeu, et avec le téléviseur connecté de 42 pouces, il semble que l’entreprise vise maintenant à établir son nom dans le secteur du gaming.

Les séries LG G2 et C2 sont toutes deux dotées de la technologie OLED Evo de LG, qui produit des couleurs précises et des images réalistes, et sont alimentées par le dernier processeur Alpha 9 Gen 5. Ce processeur est censé améliorer les performances des téléviseurs, ajouter une qualité 3D aux images à l’écran et améliorer la fonction AI Sound Pro de LG pour créer un son surround 7.1.2 virtuel pour une expérience digne d’un cinéma.

En outre, l’écran de chaque téléviseur est certifié par TÜV Rheinland et Underwriters Laboratories. Les nouveaux téléviseurs connectés LG pour 2022 sont dotés d’un certain nombre de fonctions de jeu accessibles par le menu Game Optimizer.

LG a également présenté la nouvelle gamme de téléviseurs QNED 2022 avec la technologie Quantum Dot NanoCell de la société et la technologie Precision Dimming.

En outre, LG a introduit une nouvelle version de sa plateforme WebOS, WebOS 22, avec la gamme de téléviseurs de cette année. Actuellement, les téléviseurs LG fonctionnent sous WebOS 6.0 et la nouvelle version devrait probablement correspondre à la nouvelle année.

WebOS 22 apporte de nouvelles fonctionnalités et des changements comme la possibilité de créer des profils d’utilisateur distincts avec des préférences personnelles et des paramètres de recommandation de contenu pour une expérience plus personnalisée. Les utilisateurs pourront changer de profil par l’interface utilisateur du téléviseur ou grâce à la nouvelle option « NFC Magic Tap » à partir d’un smartphone compatible. Cette dernière peut également être utilisée pour refléter l’écran d’un smartphone connecté sur les téléviseurs LG. En outre, les utilisateurs pourront refléter l’écran d’un autre téléviseur à l’aide de la fonction Room To Room Share et pourront également transformer les nouveaux téléviseurs LG en écran multimédia à l’aide de la fonction Always Ready.

En outre, à partir de 2022, LG permettra aux utilisateurs de contrôler d’autres appareils connectés à l’aide de leurs téléviseurs connectés avec la mise à niveau de ThinQ AI.

En ce qui concerne les détails de prix et de disponibilité des nouveaux modèles de téléviseurs connectés de LG pour 2022, il n’y a aucune information au moment de la rédaction de cet article. Mais, nous nous attendons à ce que la société révèle les prix des prochaines séries de téléviseurs G2 et C2 dans les semaines à venir.