CES 2022 : la brosse à dents connectée Oral-B iO10 permet un « coaching en direct »

Personne n’aime aller chez le dentiste n’est-ce pas ? Et selon les spécialistes, nous pourrions même les éviter si on prenait soin de nos dents. C’est la raison pour laquelle les brosses à dents connectées ont été développées, visant à rendre cela plus facile.

Oral B est l’un des plus grands noms de la technologie de brossage des dents et, dans le cadre du CES 2022, elle a annoncé trois nouvelles brosses à dents connectées. En effet, Oral-B a élargi sa gamme de brosses à dents électriques iO avec les modèles iO4, iO5 et iO10 avec iOSense. Ce dernier modèle est le plus remarquable de la nouvelle gamme, ajoutant une technologie connectée qui, selon Oral-B, aide les utilisateurs à mieux surveiller et contrôler leur santé bucco-dentaire grâce à des éléments comme le coaching en direct et un minuteur de brossage.

La gamme de brosses à dents électriques iO d’Oral-B vise à s’appuyer sur les brosses à dents électriques traditionnelles et ordinaires en y ajoutant un certain nombre de fonctions intelligentes. La iO10, en particulier, est le modèle haut de gamme de la gamme qui prend en charge la technologie iOSense de la société grâce au chargeur iOSense.

En effet, la Oral B iO10 est une brosse à dents électrique rechargeable dotée d’une application compagnon qui fournit des informations en temps réel, ainsi que ce que la société appelle un « coaching en direct » directement sur le chargeur iOSense.

Elle affiche le temps de brossage, la pression et la couverture totale des dents. C’est un peu un changement, car cela signifie que vous n’avez plus besoin d’apporter votre téléphone dans la salle de bains, ce que beaucoup de gens ont trouvé un peu trop connecté. Néanmoins, lorsque vous avez terminé, vos données de brossage sont synchronisées avec l’application Oral-B, ce qui vous permet d’avoir un rapport complet. Le prix n’a pas encore été communiqué, mais la iO9, par exemple, est vendue à environ 280 euros.

Des brosses à dents plus abordables

Les deux autres brosses de la gamme, la iO4 et la iO5, utilisent la même technologie avec vraisemblablement moins de superflus, bien que ce qui manque exactement ne soit pas détaillé dans le communiqué de presse du CES de la société. Oral B précise qu’il existe plusieurs modes de brossage, ainsi qu’un petit écran d’affichage numérique sur le manche de la brosse et des « lumières de célébration arc-en-ciel » afin de célèbre la fin de votre brossage de dents. Cependant, seul le modèle iO5 peut se synchroniser avec l’application mobile Oral-B.

D’un prix inférieur à 100 dollars, ces deux brosses économiques seront proposées dans une poignée de couleurs, notamment blanc, noir, rose, bleu et lavande.