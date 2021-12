CES 2022 : LG Display présentera un trône OLED incurvé inclinable

Le CES 2022 n’aura pas lieu avant quelques semaines, mais cela n’a pas empêché LG Display de présenter quelques-unes de ses pièces de démonstration un peu plus tôt. Cette année, LG Display présente deux nouveaux concepts de produits basés sur sa technologie OLED flexible.

Le « Media Chair » et le « Virtual Ride » sont tous deux basés sur des technologies d’affichage déjà disponibles commercialement pour les clients de LG Display. Leur objectif principal est de montrer quels nouveaux marchés pourraient évoluer autour de ses derniers panneaux.

Attention, comme la plupart des idées de LG Display, le « Media Chair » est un concept et non un produit, du moins pour l’instant. Media Chair, illustré ci-dessus et ci-dessous, serait un excellent complément à toute installation de home cinéma. LG Display indique que le téléviseur OLED à rayon incurvé de 1500R est réglé à la distance de visionnement la plus optimale et se déplace avec le mouvement d’inclinaison du fauteuil. Le téléviseur lui-même peut également changer d’orientation, passant du mode portrait au mode paysage d’une simple pression sur un bouton, tout comme le Cinematic Sound OLED qui produit du son en faisant vibrer le panneau lui-même.

La société envisage ce type de concept dans les salons VIP des aéroports, par exemple. LG Display travaille également avec une société sud-coréenne de fauteuils de massage pour intégrer cet écran OLED dans un produit commercial. Qui sait, vous pourriez voir quelque chose de ce genre dans le monde réel dans un avenir pas si lointain.

Vous n’allez plus faire votre sport de la même façon

Le « Media Chair » n’est pas le seul concept que LG Display présente au CES. Le deuxième concept de LG Display, peut-être plus extravagant, est son installation futuriste de manège virtuel. Sur la photo ci-dessous, cette installation est constituée de trois panneaux OLED flexibles de 55 pouces, le panneau central présentant la courbure 500R la plus importante tout en conservant la qualité de l’image.

Associé à une installation de vélo d’intérieur, vous pouvez brûler les calories des vacances partout dans le monde. Le concept permet également d’afficher des informations sur l’exercice physique et d’autres informations analogues, mais nul doute que cela aura un prix.