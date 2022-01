CES 2022 : Samsung lance le réfrigérateur Bespoke à porte française, et deux nouveaux appareils connectés

Samsung a lancé son tout premier réfrigérateur Bespoke à porte française au CES 2022. Dévoilé quelques jours seulement avant l’événement principal, Samsung prévoit de présenter la gamme complète Bespoke lors de l’événement CES 2022 à Las Vegas. Le nouveau réfrigérateur intelligent de Samsung sera disponible dans un certain nombre de coloris, et apportera Bespoke à presque tous les principaux types de réfrigérateurs.

Outre le réfrigérateur Bespoke à porte française, Samsung prévoit également de présenter la gamme complète des appareils Bespoke, y compris de nouveaux produits tels que l’aspirateur-balai sans fil Bespoke Jet et le lave-linge et sèche-linge Bespoke, au CES 2022.

Samsung affirme que la nouvelle gamme Bespoke « représente le meilleur de Samsung » en associant des designs personnalisables à des technologies uniques qui, ensemble, inspirent de toutes nouvelles façons de vivre. Avec Bespoke, les utilisateurs pourront personnaliser leurs appareils de cuisine, notamment les lave-vaisselle, les cuisinières et les fours à micro-ondes, en blanc, en bleu marine ou en vert.

Le concept Bespoke n’a pas été conçu uniquement pour la cuisine. Nous pensons que les consommateurs devraient avoir la liberté de personnaliser l’ensemble de leur maison pour répondre aux besoins de leur style de vie. Cet élargissement de la gamme permet aux consommateurs de créer des espaces de vie qui reflètent vraiment leurs goûts et leur esthétique, en utilisant les innovations et la technologie significatives de Samsung

Le réfrigérateur Bespoke à porte française sera disponible dans un certain nombre de tailles, de configurations et de couleurs. Le nouveau réfrigérateur connecté sera disponible dans des configurations à 3 et 4 portes et dans des modèles à pleine profondeur et à contre-profondeur. Ils comprennent également des options dotées du Family Hub amélioré pour 2022. Le réfrigérateur sera disponible en deux finitions : verre et acier. Dans la finition en verre, les nouveaux coloris comprennent le blanc, le gris, le rose, le charbon, le bleu, l’orange et le jaune. Dans la finition en acier, les nouveaux coloris sont les suivants : Toscane, noir mat, marine, vert émeraude et acier inoxydable.

Le réfrigérateur est doté de ce que Samsung appelle Beverage Center qui permet aux utilisateurs d’accéder rapidement aux boissons fraîches, tandis que la FlexZone maintient les ingrédients à la température optimale pour qu’ils restent frais. Ils prennent également en charge Family Hub qui apporte Samsung TV Plus au réfrigérateur connecté. Ils prendront également en charge Amazon Alexa dans certaines régions.

Des nouveaux appareils connectés

Samsung présentera également son aspirateur-balai sans fil Bespoke Jet au CES 2022. Les utilisateurs n’ont qu’à brancher l’aspirateur sans fil pour qu’il vide automatiquement le sac à poussière et commence à se recharger. Le Bespoke Jet dispose d’une puissance d’aspiration de 210 W et utilise un système de filtration multicouche pour retenir 99,99 % de la poussière fine. L’appareil sera disponible dans les coloris Midnight Blue, Misty White et Woody Green.

Par ailleurs, Samsung présentera également le lave-linge et le sèche-linge Bespoke. Cette machine à laver est dotée de fonctions intelligentes de pointe qui rendent la lessive plus intuitive et plus efficace. Selon Samsung, le lave-linge et le sèche-linge Bespoke apprennent les habitudes d’utilisation et les routines de lavage qui l’aident à donner la priorité aux paramètres fréquemment utilisés, ce qui minimise le travail et simplifie le processus de lavage et de séchage. La fonction AI OptiWash optimise les paramètres de lavage, ainsi que le temps et les niveaux de détergent pour chaque charge, ce qui élimine les incertitudes liées à la lessive.