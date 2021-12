CES 2022 : LG lance son premier ordinateur portable de jeu avec un écran 300 Hz et un GPU RTX 3080

LG a fait une incursion dans le monde des ordinateurs portables de jeu avec le lancement de son nouvel UltraGear 17G90Q. La société, connue pour son ordinateur portable léger LG Gram, a maintenant construit un système de jeu à part entière avec des spécifications haut de gamme.

L’ordinateur portable UltraGear de LG est équipé d’un processeur Intel 11e génération Tiger Lake H et d’une carte graphique GeForce RTX 3080 Max-Q de NVIDIA. Ces composants internes rapides sont couplés à une mémoire vive DDR4 de 32 Go et à un espace de stockage NVMe M.2 de 1 To, ce qui place l’ordinateur au même niveau que les ordinateurs portables de jeu de ASUS, de Acer et de Lenovo.

L’entreprise n’a pas fait de compromis sur l’écran non plus. Le LG UltraGear 17G90Q dispose d’un écran IPS 1080p de 17 pouces avec un taux de rafraîchissement de 300 Hz. LG affirme que l’écran de l’ordinateur portable offre une couverture sRGB de 99 % et un temps de réponse de 1 ms.

Sur le plan de la connectivité, l’ordinateur portable de jeu LG UltraGear dispose d’un port USB 4 Gen 3×2 Type-C avec USB-PD et Thunderbolt 4, d’un port USB 3.2 Gen 2×1 Type-C, de deux ports USB 3.2 Gen 2×1, d’un port de sortie casque, d’un port d’entrée HDMI, d’un port Ethernet et d’un emplacement micro SD. L’ordinateur portable est alimenté par une batterie de 93 Wh.

L’ordinateur portable est fait d’un boîtier en aluminium avec un attrayant schéma de couleurs gris et violet. Pour un ordinateur portable de jeu, l’ordinateur portable reste assez petit. LG a réussi à embarquer tout cela dans un châssis de 21,4 mm qui ne pèse que 2,64 kg.

Pas encore une disponibilité en France

Parmi les autres caractéristiques de l’ordinateur portable, citons un bouton d’alimentation avec capteur d’empreintes digitales, une caméra 1080p, la prise en charge de Windows Hello, des haut-parleurs stéréo avec DTS X Ultra, un système de refroidissement à chambre à vapeur et le logiciel UltraGear Studio pour contrôler les performances de l’ordinateur portable, la vitesse du ventilateur et l’éclairage RVB du clavier.

Le prix du 17G90Q n’a pas encore été annoncé, mais nous nous attendons à ce que LG en révèle davantage sur cet ordinateur portable lors de l’événement CES 2022. LG affirme que son premier ordinateur portable de jeu sera disponible aux États-Unis et en Corée du Sud au début de l’année 2022. Aucune information sur un lancement en France.