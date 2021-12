CES 2022 : LG Display utilise du deutérium pour rendre les téléviseurs OLED 30 % plus lumineux

Quelques jours seulement avant le CES 2022, la société qui fabrique les panneaux OLED utilisés par Sony, LG Electronics, Vizio et pratiquement tous les autres fabricants de téléviseurs OLED, LG Display, a créé un nouvel écran OLED qu’elle appelle OLED EX. Ces nouveaux panneaux intègrent du deutérium dans le processus de fabrication, ce qui, selon LG Display, les rend 30 % plus lumineux que les panneaux OLED utilisés dans les téléviseurs actuels de grande taille. L’entreprise prévoit de produire des panneaux OLED EX dans deux de ses usines OLED à partir du second trimestre 2022.

Les téléviseurs OLED font actuellement partie des modèles les plus populaires, grâce à l’image de haute qualité qu’ils offrent. Comme chaque pixel est éclairé, il peut être éteint individuellement, ce qui permet aux téléviseurs de produire un noir parfait et d’éviter le halo que produisent les LED. Cependant, l’un des inconvénients de l’OLED est son manque de luminosité par rapport aux précédentes technologies, notamment les LED. LG semble avoir résolu cet inconvénient avec les écrans OLED EX.

Le nom OLED EX signifie « Evolution » et « eXpérience », une combinaison appropriée compte tenu de la technologie qui se cache derrière ce nouvel écran.

Le deutérium est un isotope de l’hydrogène dont la masse est deux fois supérieure à celle d’un atome d’hydrogène ordinaire. LG Display utilise des composés de deutérium pour améliorer l’efficacité de ses diodes électroluminescentes organiques, ce qui leur permet d’émettre une lumière plus intense.

Bien qu’abondant en termes de quantité, le deutérium peut être difficile à obtenir, car on ne trouve qu’un seul atome de deutérium pour environ 6 000 atomes d’hydrogène ordinaires dans l’eau de mer. Mais LG Display affirme avoir trouvé le moyen d’extraire le deutérium de l’eau et de l’appliquer aux dispositifs organiques électroluminescents.

La société a également créé des « algorithmes personnalisés » pour ses panneaux OLED EX, basés sur la technologie d’apprentissage automatique, qui, selon elle, peuvent prédire la quantité d’utilisation de jusqu’à 33 millions de diodes électroluminescentes organiques. Cela permet de contrôler plus précisément l’apport énergétique de l’écran. Les algorithmes et les composés de deutérium se combinent pour améliorer la stabilité et l’efficacité de la diode électroluminescente organique.

Des téléviseurs encore plus élégants

Outre le fait que les écrans OLED EX offrent des images de meilleure qualité et plus lumineuses, LG Display affirme que les nouveaux panneaux permettent de concevoir des téléviseurs encore plus élégants, avec des bords de 4 millimètres seulement. Les précédentes générations de panneaux OLED nécessitaient une largeur de cadre d’au moins 6 mm.

En 2021, LG Electronics et Sony ont présenté des modèles de téléviseurs OLED qui étaient considérablement plus lumineux que la précédente génération de téléviseurs OLED, les rapprochant ainsi du type de luminosité que nous n’avions normalement vu que sur les modèles de téléviseurs QLED de Samsung et Hisense. Si les panneaux OLED EX de LG Display peuvent devenir 30 % plus lumineux, cela pourrait signifier que le QLED est sur le point de perdre l’un de ses derniers avantages dans sa guerre actuelle contre l’OLED.