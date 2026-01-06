Accueil » CES 2026 : CLOiD, le robot domestique de LG qui incarne la maison intelligente de demain

Chez LG, le CES 2026 n’a pas été présenté comme une simple conférence de presse, mais comme une « World Premiere ». En réalité, rien de fondamentalement inédit sur le papier. Et pourtant, un élément a cristallisé toute l’attention : CLOiD, prototype de robot domestique sur roues, pensé comme l’incarnation physique de la vision de LG pour la maison intelligente de demain.

CLOiD, ou la matérialisation d’un futur longtemps fantasmé

Dévoilé sur la scène du CES 2026, Cloid (ou CLOiD, selon l’orthographe officielle) n’est pas un produit, ni même une promesse commerciale à court terme. Il s’agit d’un manifeste.

Conçu par LG, ce robot domestique reprend presque tous les codes de la science-fiction des années 1950 avec une base roulante massive, des mouvements volontairement lents, des bras très articulés, et des mains… démesurées.

Un design qui semble directement sorti de l’imaginaire des auteurs qui rêvaient d’un futur débarrassé des corvées ménagères — sans toutefois aller jusqu’aux excès de The Jetsons, où même le brossage de dents devenait une tâche robotisée (et légèrement terrifiante).

Une démonstration parfaitement chorégraphiée

La scène était classique, presque attendue. Un dirigeant LG, un robot immobile à côté d’un lave-linge, une serviette humide remise à CLOiD après une averse — malgré un costume parfaitement sec.

La consigne est simple : « Deal with it ». CLOiD saisit le linge, pivote lentement, le lave-linge s’ouvre automatiquement, le robot dépose la serviette, la porte se referme. Fin de la démonstration. Tout est maîtrisé, millimétré, sécurisé. LG n’a clairement pris aucun risque. À ce stade du développement robotique, la moindre défaillance ferait plus de bruit que toutes les promesses réunies.

Mais derrière cette démonstration presque clinique, un message clair se dessine.

CLOiD n’est pas (encore) un robot utile — et ce n’est pas le sujet

Il faut être honnête : CLOiD est extrêmement limité. Il ne peut pas ramasser un objet au sol, se baisser sous le niveau des genoux, et se déplacer rapidement. Ces contraintes sont assumées. La lenteur est pensée comme une mesure de sécurité, pour cohabiter avec enfants et animaux. CLOiD n’est pas là pour impressionner, mais pour rassurer.

Pourtant, la technologie embarquée est loin d’être anodine : caméras, capteurs multiples, écran intégré, haut-parleurs, et surtout une couche complète d’IA générative pour la voix et l’interaction.

Ce n’est pas un robot démonstrateur de performance. C’est un support narratif.

Le vrai message de LG : donner un visage à l’IA domestique

Ce que LG tente réellement avec CLOiD, ce n’est pas de vendre un robot. C’est de rendre tangible une idée abstraite : celle d’une IA omniprésente dans la maison. Une IA qui apprend vos habitudes, ajuste la climatisation sans intervention manuelle, comprend vos préférences vestimentaires, et adapte la cuisson de vos croissants à votre goût précis.

CLOiD devient alors une interface physique, un symbole rassurant et incarné d’un système invisible. Une façon de faire accepter l’IA non pas comme un logiciel, mais comme une présence.

Des mains géantes… mais une ingénierie très sérieuse

Impossible de ne pas mentionner les mains de CLOiD. Elles sont énormes. Vraiment. Et légèrement inquiétantes. Mais derrière ce design presque grotesque se cache une intention claire : la précision motrice. Les bras disposent d’une amplitude de mouvement impressionnante, et LG a longuement insisté sur le développement de ses propres actuateurs, notamment l’Axium actuator, véritable pièce maîtresse de sa stratégie robotique.

Ce focus révèle beaucoup : LG ne voit pas la robotique comme un gadget marketing, mais comme un axe industriel de long terme, à la croisée de l’électroménager, de l’IA et de la mécatronique avancée.

Au CES 2026, LG ne promet pas — il symbolise

Cette année à Las Vegas, toutes les grandes marques veulent être perçues comme leaders en IA et en robotique. Beaucoup parlent de puissance, de benchmarks, de performances spectaculaires. LG, lui, a fait autre chose. Il a donné un visage à sa vision.

CLOiD n’est pas impressionnant par ce qu’il fait, mais par ce qu’il représente. Il ne nettoie pas, ne cuisine pas, ne range pas votre maison. Il incarne la transition entre une IA abstraite et un futur domestique où la technologie devient une présence familière.

À ce stade, CLOiD est lent, imparfait, limité. Mais comme souvent avec les prototypes marquants, ce n’est pas sa version actuelle qui compte — c’est la direction qu’il indique. Et au CES 2026, LG a clairement pointé vers l’avenir.