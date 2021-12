Huawei dévoile ses nouvelles lunettes connectées avant leur lancement le 23 décembre

Nous ne savons pas quelles fonctionnalités les lunettes peuvent avoir, mais les utilisateurs seront probablement en mesure d’écouter de la musique, des directions, et peut-être même de passer des appels. La monture ne semble pas avoir de caméra, et il n’y a pas d’écran ou de projecteur qui permettrait d’afficher du contenu AR. Nous ne savons pas quand les nouvelles lunettes connectées de Huawei seront disponibles, ni dans quelles régions, il reste à voir si elles quitteront un jour la Chine.

Les nouvelles lunettes de Huawei auront des haut-parleurs conducteurs d’os intégrés dans les tempes , et les lunettes démarreront une version intégrée de HarmonyOS, comme le rapporte SparrowNews. Le système d’exploitation sera probablement une version légère, supportant éventuellement les commandes vocales et ayant une intégration étroite avec d’autres produits fonctionnant sous HarmonyOS, tels que les smartphones et les smartwatches.

Les lunettes connectées ont pris leur envol ces dernières années, et nous avons déjà vu plusieurs entreprises rejoindre le marché, notamment Meta (anciennement connu sous le nom de Facebook), les lunettes connectées Ray-Ban , Anzu de Razer , Thunderbird de TCL, les Spectacles de Snapchat , et bien d’autres encore. Huawei a déjà rejoint le marché en 2019 lorsqu’elle a annoncé ses premières lunettes connectées en partenariat avec Gentle Monster – bien que les nouvelles lunettes connectées semblent être fabriquées par Huawei uniquement.