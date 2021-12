La Huawei Watch D équipée de HarmonyOS pourra prendre votre tension artérielle

by

by

Avec l’avancée de la technologie, la santé est une industrie que les entreprises technologiques ont longtemps essayé de faire progresser. Pour ajouter du poids à cette nouvelle percée, des fuites révèlent une potentielle fonctionnalité pour le HarmonyOS qui pourrait aider les utilisateurs à surveiller leur tension artérielle.

Une image divulguée de ce qui serait la boîte de la future Huawei Watch D révèle que la montre connectée sera équipée d’un tensiomètre. L’image a été publiée sur Weibo et a été remarquée par ITHome. La boîte présente une image de la montre et de son écran rectangulaire montrant les résultats d’une analyse de la pression sanguine avec une systolique de 118, une diastolique de 78 et un pouls de 76.

La boîte affiche également un autre indice en incluant le logo HarmonyOS dans le coin inférieur droit de l’emballage. Cela signifie que le système d’exploitation maison de Huawei pilotera le wearable.

ITHome note que la Huawei Watch D a reçu son certificat d’enregistrement de dispositif médical de classe II de la State Drug Administration, ce qui signifie que le système de surveillance de la pression artérielle est de qualité médicale (du moins selon les normes en vigueur en Chine). Les utilisateurs recevront également des notifications leur rappelant quand il est temps d’obtenir une nouvelle lecture de la pression artérielle en fonction des conseils de gestion de la santé des professionnels.

Selon l’informateur sur Weibo, la Huawei Watch D devrait sortir à la fin du mois. Le système d’exploitation HarmonyOS qui fera fonctionner la montre connectée a été développé par Huawei en 2019, lorsque le département du Commerce des États-Unis a placé le fabricant sur la liste noire des entités en raison des liens présumés de la firme avec le gouvernement chinois communiste.

HarmonyOS au coeur de l’écosystème Huawei

Être placé sur la liste empêche Huawei d’utiliser tout logiciel développé par Google sans approbation. Huawei a développé HarmonyOS comme un remplacement d’Android et il a d’abord été utilisé sur des téléviseurs connectés avant d’être préinstallé sur les smartphones, tablettes et smartwatches de la société chinoise.

La montre la plus populaire au monde, l’Apple Watch, même avec sa myriade de capteurs de santé, ne peut pas fournir aux utilisateurs une lecture de la pression artérielle. Peut-être que cette fonctionnalité arrivera l’année prochaine, avec le capteur de température évoquée pour l’Apple Watch 8, et le capteur de glycémie non invasif tant attendu.