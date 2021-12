Apple aurait un cycle de mise à niveau de 18 mois pour ses puces Apple M

Le grand virage d’Apple vers son propre matériel est en bonne voie, les consommateurs disposant de plusieurs options de Mac et d’iPad alimentés par une puce Apple Silicon.

Lorsque Apple a annoncé les MacBook dotés d’une puce Apple M1, personne ne savait à quel point les performances seraient impressionnantes pour un ordinateur Mac raisonnablement abordable, jusqu’à ce que les critiques montrent que c’était une bête sous le capot. Selon un nouveau rapport, Apple prévoit de mettre à jour ses nouvelles puces tous les 18 mois, tandis que l’iPhone et l’Apple Watch continueraient à suivre le cycle de mise à jour annuel.

Le nouveau rapport du Commercial Times, relayé par MacRumors, indique que plusieurs sources font état d’un cycle de mise à jour de 18 mois pour les nouvelles puces d’Apple. Le rapport affirme également que Apple lancera la nouvelle puce M2 au cours du second semestre 2022, sous le nom de code « Staten ». Les puces Apple M2 Pro et M2 Max devraient être lancées au cours du premier semestre de 2023.

Maintenant qu’Apple possède ses propres puces pour ses ordinateurs, nous devons nous attendre non seulement à beaucoup plus de performances et d’endurance — comme nous l’avons vu avec la génération actuelle de puces de la série M — mais aussi à des mises à jour et des améliorations plus rapides.

Les sources affirment que les prochains processeurs seront fabriqués selon le procédé 4 nm de TSCM, les puces M2 étant destinées à la gamme MacBook et les puces M2 Pro et M2 Max, plus puissantes, étant réservées aux modèles MacBook Pro. De même, les sources industrielles affirment que le prochain iMac sera équipé d’une puce M2, tandis que l’iMac Pro sera proposé avec les deux variantes les plus puissantes. Le Mac mini, quant à lui, serait réservé à la puce M2, mais le Mac Pro serait lancé avec les options M2 Pro et Max.

Apple a beaucoup de projets

Les ordinateurs Mac sont souvent mis à jour pendant environ 10 ans, et nous ne savons pas pendant combien de temps les ordinateurs actuels de la série M continueront à bénéficier d’un support logiciel de la part d’Apple ; mais il y a une chance qu’ils bénéficient d’un support logiciel identique, voire plus long, que les appareils alimentés par une puce Intel.

Nous avons également appris récemment qu’Apple est en train de réunir une nouvelle équipe d’ingénieurs pour créer de nouvelles puces sans fil en interne pour les futurs iPhone et iPad. Ce changement permettra de réduire la dépendance d’Apple à l’égard des fabricants de modems tiers. De plus, nous avons également entendu des rumeurs selon lesquelles le nouvel écran d’Apple pourrait arriver avec un prix plus bas, ce qui le rendrait beaucoup plus abordable que l’actuel Pro Display XDR d’Apple.