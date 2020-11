Le MacBook Air équipé du processeur Apple M1 bat le MacBook Pro équipé du Core i9

Les tout nouveaux MacBook d’Apple — MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini, équipés de son propre processeur, sont apparemment plus rapides que leurs prédécesseurs équipés de puces Intel. Ces derniers apportent l’architecture ARM au Mac avec des performances et une efficacité énergétique améliorées. C’est ce qui ressort de nouveaux résultats de benchmarks qui semblent suggérer que le nouveau MacBook Air équipé du processeur Apple M1 est plus rapide que la dernière génération de MacBook Pro.

Selon le listing sur Geekbench, le nouveau MacBook Air a obtenu 1 687 points dans les tests en monocœur et 7 433 points dans les tests sur multicœurs, ce qui est supérieur à ce que le MacBook Pro de 16 pouces équipé d’un processeur Intel Core i9 a réussi. Alors que le score monocœur du modèle Intel était de 1 096 points, le score multicœur n’a atteint que 6 870 points.

Cependant, il convient de noter que les scores des benchmarks synthétiques ne peuvent presque jamais prédire avec précision les performances réelles, mais ils vous donnent tout de même une idée de ce que vous pouvez attendre de la machine. Cela dit, lorsque les scores sont aussi proches, seuls les tests en situation réelle sont susceptibles de désigner un vainqueur incontestable.

Par ailleurs, Geekbench a également révélé que la puce octa-core Apple M1 a une fréquence de base de 3,2 GHz, ce qui est extrêmement impressionnant pour un ordinateur portable ultra-léger, surtout s’il est conçu sans ventilateur.

À titre de référence, le processeur Core i9 du MacBook Pro de 16 pouces fonctionne à 2,3 GHz avec un Turbo Boost allant jusqu’à 4,8 GHz.

Une puce vraiment puissante

D’autres comparaisons intéressantes peuvent également être faites avec ces résultats. Par exemple, la puce M1 offre des performances analogues au modèle d’entrée de gamme du Mac Pro 2019 — du moins d’après les résultats de Geekbench. Le Mac Pro obtient un score de 1 024 points en monocœur et de 7 989 points en multicœurs. Ces chiffres confirment également que la puce M1 est plus rapide que toutes les puces jamais fabriquées par Apple pour l’iPhone ou l’iPad.

La même puce M1 alimente tous les nouveaux modèles de Mac annoncés cette semaine, y compris le nouveau MacBook Pro de 13 pouces et le nouveau Mac mini. Cela étant, on doit également s’attendre à des performances analogues de ces deux appareils (peut-être même meilleures, grâce au refroidissement intégré), mais il sera intéressant de voir comment les résultats prometteurs du benchmark se traduiront en performances réelles.