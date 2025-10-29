Apple étend le OLED au MacBook Pro, iPad mini et iPad Air dès 2026

Après avoir introduit l’OLED sur l’iPad Pro en 2024, Apple s’apprête à étendre cette technologie d’écran OLED à d’autres produits phares : le MacBook Pro, l’iPad mini et l’iPad Air.

C’est ce que révèle un nouveau rapport signé Mark Gurman (Bloomberg), qui détaille le calendrier et les impacts de cette transition — notamment une hausse des prix.

L’iPad mini, premier sur la liste

Selon Gurman, le prochain iPad mini sera le premier à passer à l’OLED, dès 2026, dans le cadre d’un redesign complet. Apple miserait sur cet écran pour relancer l’intérêt du public et justifier un prix plus élevé : le modèle pourrait coûter environ 100 dollars de plus, passant de 499 dollars à 599 dollars.

La tablette porterait le nom de code J510 et intégrerait un nouveau châssis étanche, sans grilles de haut-parleurs visibles.À la place, Apple utiliserait une technologie de haut-parleur à vibrations, une première sur iPad.

MacBook Pro et iPad Air suivront

Côté ordinateurs, le MacBook Pro sera le prochain à adopter l’OLED — une transition prévue entre fin 2026 et début 2027, en parallèle de l’arrivée des puces M6 Pro et M6 Max.

Le MacBook Air, lui, attendra plus longtemps : son modèle 2026, équipé du M5, restera sur un écran LCD, tandis que l’OLED n’arriverait pas avant 2028.

Pour les tablettes, l’iPad Air conservera lui aussi son écran LCD pour encore une génération. Le passage à l’OLED est prévu ultérieurement, sans date précise, mais il marquera la fin du LCD sur la gamme d’iPad haut de milieu de gamme.

Apple ne prévoirait aucune mise à niveau OLED pour l’iPad « classique » ou le MacBook Air d’entrée de gamme — du moins pas avant plusieurs années.

Des écrans plus beaux… mais plus chers

L’adoption de l’OLED, plus coûteuse à produire, devrait naturellement entraîner une hausse des prix..Le futur iPad mini OLED deviendrait ainsi presque aussi cher que l’iPad Air actuel, à 599 dollars, ce qui pourrait pousser Apple à repositionner ce dernier autour de 699 dollars.

Cela permettrait de maintenir une hiérarchie claire entre l’iPad Air et l’iPad Pro, vendu à partir de 999 dollars.

Pourquoi l’OLED séduit autant ?

L’écran OLED offre des noirs parfaits, des contrastes infinis et des couleurs plus vives — un avantage indéniable pour la lecture de vidéos, les jeux ou la retouche photo. Apple s’aligne ainsi sur Samsung, qui utilise cette technologie sur ses Galaxy Tab S11 et ses modèles premium.

En revanche, pour les ordinateurs portables destinés à la bureautique, l’intérêt de l’OLED reste discutable : plus cher, sans apporter un gain majeur pour les tâches quotidiennes.

Apple prépare une refonte progressive de toute sa gamme d’écrans, faisant de l’OLED la nouvelle norme haut de gamme d’ici 2027.Une évolution technologique logique… mais qui risque de faire grimper les prix autant que la qualité d’image.