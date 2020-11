Stadia lance une nouvelle page de profil avec une liste de jeux et d’amis

C’est une grande semaine pour le jeu et la plupart des nouvelles et de l’attention se concentrent sur la nouvelle PlayStation 5 et la Xbox Series X. Cela ne veut pas dire que les autres plateformes de jeu sont reléguées au second plan. En fait, Stadia de Google connaît lui aussi une grande semaine, avec des promos et de nouveaux jeux pour distraire les joueurs qui ne sont pas sur console. Au-delà des jeux eux-mêmes, Stadia met à jour son service pour qu’il soit plus personnel et plus social, tout comme les autres grandes plateformes de jeux.

Google Stadia a fait ses débuts officiels il y a près d’un an. Au début, le service était rudimentaire et de nombreuses fonctionnalités promises manquaient à l’appel. Depuis, Google a non seulement amélioré la bibliothèque de jeux (Assassin’s Creed Valhalla et Just Dance 2021 étant les derniers ajouts), mais aussi les fonctionnalités de Stadia. Les pages de profil des joueurs ont fait peau neuve et affichent plus de détails que jamais.

Repérées pour la première fois par l’utilisateur @deOlhoNoStadia sur Twitter, les nouvelles pages de profil affichent votre photo de profil ainsi que votre statut en haut. Elle vous offre ensuite la possibilité de modifier vos paramètres de confidentialité et de partager votre profil avec d’autres personnes. En cliquant sur le bouton de partage, le lien de votre profil est automatiquement copié dans le presse-papiers.

Comme la page de profil de toute autre plateforme de jeux, que ce soit Steam ou sur PlayStation, Google affiche également une liste des jeux que vous possédez, ainsi que les résultats obtenus pour chacun d’entre eux. Les réalisations sont rangées dans le presse-papiers et vous devrez cliquer sur le titre du jeu pour les voir.

Il est suivi de la liste d’amis, qui a un joli visuel. Vous pouvez taper sur le nom de votre ami et cliquer sur « Voir le profil » pour voir les jeux auxquels il joue et sa liste d’amis.

Accédez à votre profil

Comme le souligne 9to5Google, la page de profil peut avoir un aspect différent selon les utilisateurs. Cela dépend des paramètres de confidentialité — s’ils veulent que les autres puissent voir leurs résultats et leur liste d’amis. Stadia vous permet de masquer la même chose dans le menu des paramètres, ce qui est très bien. Vous pouvez supprimer ou inviter des amis à la fête à partir de leur page de profil.

Páginas de perfil! O Stadia parece estar lançando paginas de perfil para os usuários na versão web, nela você poderá ver os jogos e os amigos do usuário dono da página. pic.twitter.com/UAtqcQCYGy — De Olho No Stadia (@deOlhoNoStadia) November 10, 2020

Comment accéder à votre page de profil sur Google Stadia ? Vous pouvez simplement cliquer sur la photo de votre profil en haut à droite et accéder à votre profil à partir de là. Sinon, vous pouvez vous rendre sur https://stadia.google.com/profile/ID (où ID représente l’identifiant de votre profil) dans votre navigateur pour consulter votre profil.

Pour l’instant, la nouvelle page de profil ne semble être disponible que sur le site Web de Stadia. Espérons qu’elle sera disponible sur l’application mobile et sur le Chromecast Ultra dans les prochaines semaines.