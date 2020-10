Tout comme l’iPhone 12, la nouvelle HomePod mini se montre avant son annonce

Quelques secondes après avoir vu la nouvelle gamme d’iPhone 12 attendu ce soir, des photos de la nouvelle enceinte connectée d’Apple, la HomePod mini, ont été divulguées plusieurs heures avant le grand événement de l’entreprise qui se déroule à 19 heures, heure française.

Les images, publiées par Evan Blass, alias @evleaks sur Twitter, révèlent un appareil plus petit que le HomePod original — bien qu’il soit toujours recouvert du traditionnel tissu maillé et qu’il soit doté d’un petit écran sur le dessus.

Le HomePod original a été annoncé à la WWDC 2017 et mis en vente début 2018, positionné comme une enceinte haut de gamme centrée sur Apple Music et l’assistant vocal Siri de la société. Depuis lors, Apple a ajouté des fonctionnalités supplémentaires au HomePod. Mais cette nouvelle version coûtera sans doute moins cher et aidera la société à mieux concurrencer la gamme Echo d’Amazon et les nouveaux produits comme le Nest Audio de Google.

En effet, selon les rumeurs le nouvel HomePod mini commencerait à 99 dollars, ce qui en ferait un concurrent plus direct des enceintes concurrentes. En fait, le HomePod mini ressemble à au nouvel Echo d’Amazon, bien que le maillage d’Apple semble un peu plus présent.

D’autres rumeurs font état d’une hauteur de seulement 8,40 cm, et du fait que le HomePod mini sera alimenté par le processeur Apple S5, la même puce qui se trouve à l’intérieur de la Apple Watch Series 5.

Une fonctionnalité phare

La caractéristique la plus intéressante du HomePod mini devrait être la bande ultra-large (UWB), une technologie qui peut être utilisée pour suivre la localisation d’objets à l’intérieur d’une maison. Apple pourrait tirer parti de l’UWB pour vous aider dans vos routines de maison connectée, ainsi que pour vous aider à localiser d’autres appareils avec l’UWB à l’intérieur.

Il semble que Apple ne proposera pas de nouvelles options de couleurs au-delà du gris cosmique et du blanc que le HomePod original propose. Nous devrons attendre l’événement de ce soir pour savoir ce qui distingue le HomePod mini de l’original, plus grand et plus puissant.