Comment assister à l’événement Apple sur l’iPhone 12 ce 13 octobre à 19 heures ?

Le lancement de l’iPhone 12 d’Apple a lieu ce mardi 13 octobre. Et, vous (et tous les autres habitants de la planète) pourrez vous asseoir au premier rang pour assister à l’annonce de la nouvelle gamme d’iPhone. En effet, ce soir Apple dévoilera les grandes lignes de la gamme d’iPhone 12, son tout dernier smartphone et le premier iPhone 5 G.

Vous êtes simplement curieux ? Il y a plusieurs façons simples de regarder l’événement.

Quand aura-t-il lieu ?

L’événement « Hi, Speed » d’Apple est prévu ce mardi 13 octobre et commencera à être diffusé en ligne à 19 heures, heure française. Apple a tendance à ne pas perdre beaucoup de temps lors de ces événements, mais réservez au moins une heure pour regarder la keynote dans son intégralité.

Comment regarder ?

Il y a plusieurs façons de regarder l’événement, et la façon dont vous le regarderez dépendra des appareils auxquels vous aurez accès à ce moment-là. Rassurez-vous, il devrait y avoir une option pour vous.

Site Web d’Apple

Le site Web Apple Events vous permet de regarder l’événement en direct sur votre Mac, iPhone, iPad, PC, ou tout autre appareil pouvant exécuter un navigateur Web. Vous pouvez regarder l’événement à partir de votre navigateur préféré, notamment Safari, Chrome, Firefox et d’autres grands navigateurs. Il vous suffit de vous rendre sur le site Web de l’événement d’Apple à 19 heures.

YouTube

L’événement en direct d’Apple sera également disponible sur YouTube. La diffusion sur YouTube vous offre une flexibilité ultime quant à la manière et au support de diffusion. YouTube fonctionne sur toutes les plateformes, y compris les smartphones, les tablettes et les Smart TV. Apple a déjà publié une URL pour l’événement du 13, que vous pouvez désormais visiter et définir un rappel de l’événement sur YouTube.

L’application Apple TV

Vous devriez voir une section pour le livestream de l’événement sur l’application Apple TV, que vous pourrez visionner sur n’importe quel appareil qui exécute celle-ci. Vous pourrez ainsi regarder les débats sur l’Apple TV, votre iPhone ou iPad, votre Mac de bureau et certains téléviseurs connectés. Si vous possédez une Apple TV, l’application Apple TV vous permet de la localiser et de la regarder facilement.

À quoi faut-il s’attendre ?

Selon les rumeurs, Apple lancera 4 nouveaux modèles d’iPhone, dont un iPhone 12 mini, un iPhone 12 standard, un iPhone 12 Pro et un iPhone 12 Pro Max. L’iPhone 12 mini est le nouveau venu de la gamme, il est destiné à ceux qui préfèrent de petits appareils, en remplacement de l’ancien iPhone SE. Tous les nouveaux smartphones seront dotés de la toute nouvelle puce A14 d’Apple et même d’une mise à niveau du design, peut-être avec un design plus anguleux avec moins de bords et plus d’écran. Les nouveaux modèles pourront également être équipés de nouvelles caméras.

Quant à savoir quand vous pourrez mettre la main sur un nouveau smartphone, la rumeur veut que seuls les modèles standard de l’iPhone 12 soient prochainement disponibles — peut-être même la semaine prochaine — tandis que les modèles Pro pourraient être vendus quelques semaines plus tard.

Il est possible qu’Apple profite de l’occasion pour lancer d’autres produits très attendus comme les écouteurs supra-auriculaires AirPods Studio, un dispositif de suivi AirTags concurrent de Tile, et une enceinte connectée HomePod mini plus abordable.