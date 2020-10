Toute la gamme d’iPhone 12 dévoilée avant l’heure

Apple dévoilera ses derniers iPhone dans quelques heures seulement, mais si vous ne pouvez pas attendre l’annonce officielle, les quatre nouveaux iPhone 12 se sont subitement retrouvés sur la toile, grâce à Evan Blass.

Blass, alias @evleaks sur Twitter, a publié ce qui semble être les rendus officiels d’Apple pour les quatre nouveaux modèles d’iPhone 12, qui, selon lui (conformément aux diverses rumeurs) seront appelés iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max.

En guise de rappel, Apple devrait annoncer quatre nouveaux modèles d’iPhone 12 :

iPhone 12 mini de 5,4 pouces

iPhone 12 de 6,1 pouces

iPhone 12 Pro de 6,1 pouces

iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces

Malheureusement, les rendus de « Blass » ne montrent que les faces avant et arrière des appareils, d’où la difficulté de voir clairement les nouvelles faces carrées qui ressembleraient au design de l’iPhone 4. Mais, les images donnent une bonne idée de ce que l’on peut attendre de l’annonce de ce soir.

Les nouvelles fuites confirment plusieurs détails sur les futurs smartphones, notamment la nouvelle couleur bleue des iPhone 12 Pro et 12 Pro Max (qui remplace la teinte « vert nocturne » de l’an dernier). Les options de couleur gris sidéral, argent et or sont également attendues cette année. Les photos donnent également un aperçu du nouveau capteur LIDAR qui sera installé sur les deux appareils. (Il s’agit du cercle noir sous la caméra de droite).

Les fuites confirment également qu’une teinte marine analogue sera disponible sur l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12, remplaçant la teinte violet clair qu’Apple proposait pour l’iPhone 11. (Il y aura également les options habituelles de noir, blanc, vert et rouge — Product RED).

Un petit iPhone

Enfin, la fuite donne un bon aperçu de l’iPhone 12 mini, qui aurait un écran de 5,4 pouces, et qui offrirait le plus petit design de tous les iPhone depuis l’iPhone 5, un design encore plus petit que celui de l’iPhone 6 de 4,7 pouces d’Apple (un design qu’il utilise toujours sur l’iPhone SE 2020). Bien que les fuites ne soient malheureusement pas encore suffisamment importantes pour permettre une bonne comparaison, l’iPhone 12 mini semble clairement plus petit que l’iPhone 12 standard.

Voici ce que les rumeurs actuelles suggèrent sur la gamme de l’iPhone 12 :

iPhone 12 mini écran de 5,4 pouces noir, blanc, rouge, bleu et vert 64 Go, 128 Go, et 256 Go

iPhone 12 : écran de 6,1 pouces noir, blanc, rouge, bleu et vert 64 Go, 128 Go, et 256 Go pré-commandes les 16 et 17 octobre, disponibles les 23 et 24 octobre A partir de 799 dollars

iPhone 12 Pro : écran de 6,1 pouces or, argent, graphite et bleu pré-commandes les 16 et 17 octobre, disponibles les 23 et 24 octobre 128 Go, 256 Go, et 512 Go À partir de 999 dollars

iPhone 12 Pro Max : Écran de 6,7 pouces or, argent, graphite et bleu pré-commandes les 13 et 14 novembre, disponibles les 20 et 21 novembre 128 Go, 256 Go, et 512 Go à partir de 1 099 dollars



Attendez-vous à en voir beaucoup plus sur la nouvelle gamme d’iPhone 12 plus tard dans la journée. L’événement d’Apple débute à 19 heures, heure française.