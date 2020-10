Prime Day 2020 : économisez jusqu’à 27 % sur les Surface Pro 7 & Laptop 3

Le mois d’octobre s’annonce comme un grand mois pour les ventes de portables et de tablettes Surface de Microsoft. En pleine période de Prime Day, la gamme Surface de Microsoft a le droit à des réductions puisque l’on va pouvoir économiser jusqu’à 27 % sur les Surface Pro 7 & Laptop 3.

Ainsi, dans le cadre du Prime Day 2020, le Surface Laptop 3 est disponible à partir de 849 euros, soit une économie de 26 % par rapport à son prix original de 1 149 euros. Amazon propose différentes configurations de cet ordinateur portable haut de gamme, mais c’est bien le Surface Laptop 3 dans sa finition platine avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage SSD qui bénéficie de la plus grosse remise. Ce dernier est doté d’un écran de 13 pouces, et d’un processeur Core i5.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, le Surface Laptop 3 est une alternative plus abordable au MacBook Air d’Apple. Avec son élégant design, ses bonnes performances et son clavier très agréable, il est clairement un cran au-dessus pour ceux qui ne sont pas attachés à l’écosystème d’Apple.

Si vous recherchez un appareil 2-en-1 abordable, Amazon propose également la Surface Pro 7 sans le Type Cover pour seulement 769 euros (300 euros de réduction). C’est le prix le plus bas que nous ayons jamais vu pour la Surface Pro 7. Elle est dotée d’un écran tactile de 12,3 pouces avec une résolution 1080p, d’un processeur Intel Core i5 de 10e génération, de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage SSD.

Dans l’ensemble, il s’agit des meilleures offres de tablettes durant le Prime Day. Vous cherchez à économiser sur certains de meilleurs smartphones, produits audio, wearables et autres ? Le Amazon Prime Day a lieu le mardi 13 octobre et le mercredi 14 octobre. Cliquez ici pour voir les meilleures offres !