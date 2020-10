Google lance sa nouvelle enceinte connectée, Nest Audio, au prix de 99 euros

Google vient de lancer sa nouvelle enceinte connectée Nest Audio. Vous savez, l’enceinte que Google a révélée il y a quelque temps. Le Nest Audio est destiné à remplacer l’original Google Home lancé en 2016.

Le nouveau Nest Audio est bien plus esthétique que le Google Home original. Celui-ci est entièrement enveloppé dans du tissu, et vous pouvez l’obtenir dans l’une des cinq coloris : Sauge, Sable, Ciel, Charbon et Galet. Malheureusement, seuls les coloris Galet et Charbon seront disponibles en France. Comme pour les autres Nest, quatre LED de couleur sont intégrées dans le tissu et s’allument lorsque l’enceinte entend ou répond à une commande vocale.

Son boîtier est fabriqué à partir de 70 % de plastique recyclé.

L’enceinte est équipée d’un tweeter de 19 mm et d’un boomer de 75 mm pour des aigus clairs et des basses plus profondes. En fait, Google affirme que le nouveau Nest Audio est 75 % plus puissant que le Google Home et qu’il offre des basses 50 % plus riches que celle de son grand frère.

De plus, comme prévu, le Nest Audio peut être couplé à d’autres enceintes pour créer des configurations stéréo ou même des configurations audio multi-pièces, tout comme avec les enceintes Sonos.

Google Assistant

L’intelligence des enceintes connectées est évidemment alimentée par Google Assistant, et il n’y a rien de nouveau là-dedans. En effet, outre son nouveau design et sa sonorité améliorée, le Nest Audio fait les mêmes choses que le Google Home, ou que le nouveau Nest Mini. Vous pouvez lui demander de jouer de la musique, de vous indiquer le temps qu’il fait ou votre trajet pour aller travailler, entre autres choses. Vous savez, tout ce que l’ancien Google Home peut aussi faire.

Google a fixé le prix du Nest Audio à 99 euros, ce qui le met en concurrence directe avec la nouvelle enceinte Echo, qui vient d’être annoncée. Vous avez donc le choix entre Alexa et Google Assisitant, ainsi que les différentes formes d’enceintes. L’enceinte sera disponible à partir du 5 octobre.