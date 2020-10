Cette vidéo du OnePlus 8T montre le module caméra et le coloris Aquamarine Green

OnePlus se prépare à lancer le OnePlus 8T, un successeur pour le quatrième trimestre 2020 des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, tous deux lancés vers le mois d’avril. Le smartphone sera officiellement lancé le 14 octobre, mais il semble que l’entreprise soit impatiente de partager des informations le concernant.

Hier, sur les forums officiels de OnePlus, le PDG de l’entreprise, Pete Lau, a publié un nouveau post qui donne une tonne de détails sur le futur smartphone de l’entreprise. Dans une brève vidéo publiée sur YouTube, la société a montré le design complet du OnePlus 8T, un smartphone que OnePlus n’a pas encore lancé.

La vidéo nous donne un aperçu clair du nouveau design du module de caméra du futur OnePlus 8T. Elle montre également une nouvelle couleur, que OnePlus appelle « Aquamarine Green ».

La société qui donne autant de détails sur un smartphone à venir est inhabituelle pour la marque. Habituellement, OnePlus garde tout dans le plus grand secret. Et pourtant, nous voici avec une vidéo qui sera probablement la pièce maîtresse du lancement à venir, diffusée près d’une semaine plus tôt par les canaux officiels.

Quoi qu’il en soit, le OnePlus 8T est un peu différent des OnePlus 8 et 8 Pro, du moins à l’arrière. Le nouveau module de caméra ne ressemble pas du tout à ces smartphones ni même au dernier né de la marque, le OnePlus Nord. Il est beaucoup plus grand que celui du OnePlus 8 Pro. Il abrite désormais non seulement la bande habituelle de trois objectifs de caméra, mais aussi une caméra supplémentaire.

De haut en bas, les trois cercles sur le côté droit ressemblent à un flash LED, un autofocus laser et un quatrième objectif.

Un concurrent au Galaxy S20 FE

Quoi qu’il en soit, ce bloc de caméra ressemble plutôt au module que nous avons vu sur le Galaxy S20 FE de Samsung. Il est intéressant de noter que le Galaxy S20 FE va probablement être le principal concurrent du 8T. En effet, les deux smartphones partageront des caractéristiques analogues et peut-être même des prix quelque peu similaires. Le fait que les deux appareils se ressemblent maintenant est la cerise sur le gâteau.

OnePlus lancera officiellement le OnePlus 8T le 14 octobre. Il est confirmé que le smartphone va se vanter d’une charge rapide de 65 W, un nouveau capteur de caméra, un écran plat avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, et plus encore.