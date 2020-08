Test du OnePlus Nord : un retour en force dans le milieu de gamme

Le OnePlus Nord est un extraordinaire smartphone Android d’une valeur de 400 euros qui vous oblige à revoir votre copie et éventuellement économiser des centaines d’euros pour l’achat d’un smartphone haut de gamme. Ses arguments sont un excellent design avec un dos en verre et l’une des nuances de bleu les plus rafraîchissantes que nous ayons jamais vues sur un smartphone, un magnifique écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour une expérience super fluide, un support 5G, une charge sans fil super rapide, et un capteur photo qui est presque aussi bon que ce que vous obtenez sur un vaisseau amiral.

Si Google avait fait cela, le nom du smartphone aurait pu être le « Google Nexus 2020 ». Il est vraiment très bon à bien des égards, et reprend les brillants codes de Google pour sa gamme Nexus, de la version d’Android extrêmement fluide à une qualité de construction très bonne.

Dans ce test, je vais passer en revue les choses les plus importantes que vous devriez savoir sur le OnePlus Nord, les quelques compromis qu’il fait, et comment il se compare face à la concurrence, comme l’iPhone SE (2020).

Dans la boîte :

OnePlus Nord

Écouteur

Protecteur d’écran (pré-appliqué)

Adaptateur de Warp Charge 30

Câble Warp de Type-C (prend en charge USB 2.0)

Guide de démarrage rapide

Lettre de bienvenue

Consignes de sécurité et carte de garantie

Autocollant de la marque

Coque de protection du téléphone

Éjecteur de tiroir de carte SIM

OnePlus Nord : design

En ce qui concerne la conception, je suis impressionné par ce que OnePlus a fait dans ce domaine. OnePlus a intentionnellement utilisé un design différent sur le OnePlus Nord, pour le différencier du OnePlus 8 et du OnePlus 8 Pro. J’imagine que la réutilisation d’un ancien design comme l’a fait Apple avec l’iPhone SE n’aurait pas été bien accueillie dans le monde Android.

Mais, il est toujours identifiable comme un smartphone OnePlus moderne. D’abord, la taille. Le OnePlus Nord n’est pas trop grand, mais pas petit non plus. En fait, il est un peu plus étroit que la plupart des autres smartphones de taille XL, ce qui le rend plus facile à prendre en main. L’arrière est en verre (Gorilla Glass 5), mais les côtés sont en plastique. Néanmoins, la qualité de construction est très bonne pour un smartphone avec un châssis en polycarbonate.

Le OnePlus Nord mesure 158,3 x 73,3 x 8,2 mm et fait pencher la balance à 184 g, ce qui signifie qu’il est plus court que le OnePlus 8, mais légèrement plus large, plus épais et plus lourd. La bonne nouvelle pour ceux qui sont un peu plus maladroits ou qui aiment glisser leur smartphone dans un sac, c’est qu’un étui en silicone très fin est inclus dans la boîte. Il offre une bonne prise en main et une protection contre les petits chocs et les chutes.

Les boutons sont agréables à utiliser, ce qui est important pour moi. Le bouton marche/arrêt se trouve à droite et les touches de volume à gauche, puis à droite, vous avez le bouton de sourdine à trois positions (silencieux, vibreur ou bruyant), une autre caractéristique de OnePlus qui ajoute beaucoup de confort. Il n’est pas possible d’étendre le stockage interne sur le OnePlus Nord, car le plateau de la carte SIM ne prend en charge que deux cartes nano-SIM.

Pas de certification

Ce n’est que si vous le tenez à côté d’un smartphone coûtant plus du double et que vous regardez attentivement que vous pourrez déceler les différences de style ou de qualité de fabrication. Ce que vous n’obtenez pas, c’est l’étanchéité IP68. En effet, le smartphone n’a pas de certification IP officielle, mais la fente pour la carte SIM, le port USB et un certain nombre d’autres composants internes ont un joint en caoutchouc et OnePlus indique que si vous faites accidentellement tomber le smartphone dans l’eau, il sera probablement indemne, mais ne le faites pas exprès.

Mais il n’y a pas de prise casque pour les écouteurs. Cela me manque, mais avec les écouteurs vraiment sans fil qui sont beaucoup moins chers de nos jours, je ne pense pas que ce soit un gros problème. La bonne nouvelle est que OnePlus vient de lancer les siens et vont de pair avec le smartphone – vous pouvez retrouver le test des OnePlus Buds ici.

À l’arrière, la caractéristique principale est le grand bosse oblongue qui abrite les quatre caméras du OnePlus Nord. Il est surélevé de quelques millimètres par rapport à l’arrière du smartphone, comme sur les OnePlus 8 et 8 Pro, mais contrairement à ses grands frères plus haut de gamme, le bloc caméra se trouve dans le coin gauche, plutôt qu’au centre.

OnePlus Nord : écran

Je craignais également qu’à ce prix assez abordable, l’écran ne soit pas à la hauteur de mes attentes et des derniers smartphones que j’ai pu tester. Mes craintes n’étaient pas fondées : le OnePlus Nord dispose d’un magnifique écran AMOLED !

Les couleurs sont éclatantes, les angles de vue sont excellents. Si vous le comparez au OnePlus 8, presque deux fois plus cher, vous constaterez que le calibrage des couleurs de ce smartphone est supérieur, mais dans la gamme de prix de 400 euros, c’est l’un des meilleurs écrans que vous pouvez obtenir, point final. La taille est de 6,4 pouces et la résolution est full HD+ (2 400 x 1 080 pixels), assez précise pour que vous ne remarquiez pas les pixels.

Mais, la caractéristique la plus importante n’est pas seulement la beauté des couleurs : l’écran supporte également une option de fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Cette option épuise la batterie un peu plus vite que le taux de rafraîchissement traditionnel de 60 Hz (vous pouvez revenir à ce taux dans les paramètres d’affichage), mais je vous recommande de conserver l’option 90 Hz, car elle fait une grande différence dans la fluidité de fonctionnement du smartphone.

En outre, OnePlus dit avoir travaillé sur une foule de réglages et d’optimisations en arrière-plan pour garantir une expérience visuelle de qualité, et c’est exactement ce que vous obtenez, que vous feuilletiez des photos, des sites Web ou des épisodes de Netflix.

Vous pouvez également personnaliser l’affichage de nombreuses manières, avec des modes nuit et de lecture disponibles, ainsi qu’un réglage de la température des couleurs.

OnePlus Nord : performances et interface

Au lieu d’une puce phare, le OnePlus Nord est équipé du processeur Snapdragon 765G. Même après avoir utilisé le smartphone pendant un certain temps, il m’a été difficile de remarquer la différence. Un léger retard occasionnel de temps en temps, oui, mais pour ce que ça vaut, le smartphone fonctionne aussi bien et aussi rapidement qu’un flagship.

J’ai joué quelque peu à Call of Duty Mobile et il a parfaitement fonctionné, aussi bien que la plupart des flagships que j’ai testés. Vous remarquerez que les notes de benchmarking de ce smartphone sont effectivement inférieures à celles de la concurrence, mais dans la vie réelle, vous ne remarquez guère de différence.

Comme dit plus haut, il n’est pas possible d’étendre le stockage interne sur le OnePlus Nord. Cela ne devrait pas poser de problème pour les variantes 128 Go et 256 Go, mais ceux qui achètent la variante 64 Go risquent de manquer de stockage au bout d’un an environ, en fonction de l’utilisation.

Je dois également mentionner que le OnePlus Nord est livré avec Android 10 dans une forme assez proche de la version d’origine, ce qui donne une apparence très soignée au système. Cependant, il ne s’agit en aucun cas d’un Android de série : OnePlus est fier des nombreuses améliorations qu’elle a apportées à l’expérience, des centaines de petites modifications qui améliorent les performances du système aux fonctions supplémentaires. Mes préférés sont les nouveaux fonds d’écran en direct qui sont animés de façon si fluide et si agréable. On peut dire que OnePlus ajuste ces détails comme aucune autre entreprise. Et vous voyez ce genre de raffinement tout au long de l’interface.

Biométrie

À l’intérieur de l’écran, vous disposez d’un capteur d’empreintes digitales de type optique. Je n’ai pas trouvé de différence ici par rapport aux autres smartphones OnePlus, plus chers. Il fonctionne de manière tout aussi fiable et rapide. Si vous êtes habitué aux smartphones de Samsung qui utilisent un capteur d’empreintes digitales à ultrasons (comme les séries Galaxy S10, S20 et Note 10), vous remarquerez que celui-ci est en fait plus rapide et plus fiable.

Et pour les personnes qui veulent utiliser leur visage pour déverrouiller le smartphone et éviter les tracas liés aux empreintes digitales, vous avez l’option de reconnaissance faciale. Le OnePlus Nord utilise la caméra principale pour la reconnaissance des visages et il n’y a pas de projecteurs infrarouges ni de lasers sophistiqués pour faire un balayage en 3D de votre visage, c’est juste une image en 2D, donc ce n’est pas aussi sûr que sur les iPhone, par exemple. Si vous pouvez passer outre, la fonction de déverrouillage du visage sur le Nord est en fait incroyablement rapide et pratique. Je vous recommande de l’essayer et, bien sûr, vous pouvez activer à la fois le capteur d’empreintes digitales et la reconnaissance faciale, et utiliser celui qui vous semble le plus pratique.

Qualité audio

Ce smartphone fait l’objet d’un compromis : le haut-parleur. Il s’agit d’un seul haut-parleur placé au bas du smartphone, et cela pourrait vous poser des soucis. Si, comme moi, vous êtes habitué aux doubles haut-parleurs sur les smartphones phares, celui-ci manque juste de punch et de clarté.

En plus, c’est tellement facile d’étouffer le son avec les mains en regardant des vidéos ou en jouant à des jeux. Si vous avez l’habitude d’écouter de la musique ou de regarder des vidéos sur YouTube sans casque, la qualité et les problèmes liés à l’étouffement du haut-parleur seront gênants.

OnePlus Nord : caméras

Sur le plan de la photo, il y a quatre caméras à l’arrière et deux à l’avant. C’est clairement une configuration qui se rapproche de celle des flagships d’aujourd’hui. Cependant, deux caméras arrière ne comptent pas vraiment : l’une est un objectif macro qui est honnêtement proche de l’inutile — les photos qui en sont issues ont l’air granuleuses et manquent de détails, et il vaut mieux utiliser la caméra principale — et l’autre est un capteur de profondeur. Il reste donc deux capteurs photo que vous pouvez utiliser : le premier est le capteur principal de 48 mégapixels et l’autre est un capteur ultra-large de 8 mégapixels.

Les quatre capteurs photo à l’arrière sont les suivants :

Capteur photo principal de 48 mégapixels Sony IMX 586 avec OIS

Capteur photo ultra grand-angle de 8 mégapixels

Capteur photo macro de 2 mégapixels

Capteur de profondeur 5 mégapixels

Pour les amateurs de selfies, le OnePlus Nord a :

Un capteur principal de 32 mégapixels

Un capteur photo ultra grand-angle de 8 mégapixels

Qualité photo

Alors, voici le résultat. La caméra principale à l’arrière est un bon capteur et fonctionne bien sous un bon éclairage, à l’intérieur comme à l’extérieur. Les images de 12 mégapixels qu’elle capture par défaut ont un bon niveau de détail, et le HDR automatique permet d’éviter que les images n’apparaissent trop sombres ou surexposées.

Vous avez la possibilité d’effectuer un zoom 2x par une icône à l’écran. Une simple pression sur cette icône vous rapprochera de votre sujet avec une perte minimale de la qualité de l’image. Cela fonctionne bien à l’extérieur, mais les photos zoomé à l’intérieur peuvent apparaître un peu granuleuses et sombres si l’éclairage n’est pas parfait. Si vous passez votre doigt sur l’icône 2x, vous faites glisser une molette de zoom, qui vous permet d’aller jusqu’à un zoom numérique 10x. Comme il s’agit d’une image purement numérique, la qualité de l’image est sensiblement réduite, mais les images prises à l’extérieur, sous un bon éclairage, ont encore suffisamment de détails.

L’icône du zoom 2x se trouve à côté de deux autres boutons, l’un qui vous ramène à la caméra principale et l’autre qui vous fait passer à la caméra ultra-large de 8 mégapixels, qui a un champ de vision de 119 degrés pour vous permettre de faire tenir beaucoup plus de paysage dans vos prises de vue. Cependant, la qualité de la caméra ultra-large n’est pas aussi bonne que celle de la caméra principale, avec des images moins nettes qui manquent de détails et de couleurs en comparaison.

Enfin, le mode nuit prend 9 photos à différents niveaux de luminosité, puis les combine en une seule image pour produire un résultat plus lumineux et plus homogène. Néanmoins, vous devrez tenir le smartphone immobile pendant cette opération, car le OnePlus Nord prend entre 1 et 8 secondes pour capturer tous les niveaux. Si vous bougez trop le smartphone pendant ce temps, vous obtiendrez une image floue.

En façade

À l’avant, vous avez un capteur photo large et un capteur photo ultra-large. L’ultra-large peut facilement s’adapter à tout un groupe de personnes, donc vous n’avez pas besoin de porter une perche à selfies. C’est une caractéristique très pratique.

Vous pouvez également enregistrer des vidéos jusqu’à une résolution 4K. La qualité obtenue est bonne, mais vous remarquerez que la quantité de détails résolus n’est pas aussi bonne que sur les smartphones plus chers. Vous disposez d’un mode « Super Stable » séparé qui produit une stabilisation de type cardan. Une chose que vous ne pouvez pas faire en vidéo est de faire un zoom arrière sur la caméra ultra-large si vous avez commencé l’enregistrement avec la caméra principale. Vous pouvez utiliser l’objectif ultra-large pour la vidéo, mais vous devez le sélectionner avant de commencer la vidéo et lorsque vous l’utilisez, vous ne pouvez pas non plus faire de zoom avant.

OnePlus Nord : autonomie

Le OnePlus Nord est équipé d’une batterie d’une capacité de 4 115 mAh. Et d’après mon expérience, l’autonomie est excellente. J’ai utilisé le smartphone presque exclusivement à 90 Hz, ce qui rend tout le fonctionnement beaucoup plus fluide, et la batterie a duré une journée entière, mais pas plus.

Si vous jouez beaucoup aux jeux ou si vous avez l’habitude des réseaux sociaux, attendez-vous à devoir recharger la batterie avant même la fin de la journée. Dieu merci, la recharge est rapide. Le OnePlus Nord prend en charge les mêmes vitesses de recharge rapide de 30 W que les smartphones OnePlus phares et, contrairement aux autres marques, la recharge rapide reste rapide même si vous utilisez le smartphone pendant la recharge. Vous n’avez pas la possibilité de recharger votre smartphone sans fil, mais avec la recharge rapide disponible, cela n’est pas un gros manque.

Et la 5G ? Le smartphone prend en charge la 5G pour les marchés où elle est disponible ; pas en France donc. Il n’est pas compatible avec les vitesses super rapides de la 5G mmWave, mais honnêtement, elles sont disponibles dans si peu d’endroits que cela n’a pas vraiment d’importance.

OnePlus Nord : verdict

Alors, est-ce que le OnePlus Nord est assez bon ? Et est-ce un « flagship killer » ? À la première question, la réponse est un grand oui, et pour la seconde, je pense qu’il n’est pas encore le flagship abordable rêvé. Mais soyons réalistes, personne ne doit s’attendre à ce qu’un téléphone de 400 euros batte des appareils deux ou trois fois plus chers. Le résultat est que le OnePlus Nord est excellent. L’expérience est extrêmement fluide, l’écran est magnifique, la charge rapide est impressionnante, chaque détail de ce smartphone semble raffiné.

Donc, à moins que vous ne recherchiez la meilleure caméra et que vous ne souhaitiez un zoom plus long, vous devriez absolument considérer le OnePlus Nord. Il fait 90 % de ce que fait un vaisseau amiral, mais à une fraction du prix de ce smartphone.