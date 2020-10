Microsoft réorganise le processus d’installation de Windows 10 avec les améliorations de Windows 10X

En octobre 2019, Microsoft a officiellement annoncé Windows 10X, une nouvelle version de Windows 10 optimisée pour les appareils à double écran. Microsoft a déclaré que Windows 10X offrira davantage de flexibilité et de mobilité pour l’expérience du double écran, ce qui pourrait ne pas être possible avec Windows 10. En raison de la situation liée au COVID-19 qui prévaut dans le monde entier, Microsoft a changé ses priorités.

En mai dernier, Microsoft a annoncé qu’il se concentrait sur les appareils à écran unique Windows 10X, au lieu des appareils à double écran comme annoncé précédemment. Au cours des derniers mois, Microsoft s’est efforcée d’apporter les fonctionnalités de Windows 10X aux appareils Windows 10 ordinaires.

Microsoft travaille à l’amélioration de Windows 10 d’un bout à l’autre, ce qui signifie que la société ne veut pas seulement que vous ressentiez la modernité du système d’exploitation après vous être connecté au bureau, mais aussi lors de son installation. Le géant du logiciel a déjà annoncé une nouvelle expérience prête à l’emploi, qui permettra aux utilisateurs de choisir comment ils veulent utiliser leur ordinateur, et de disposer ensuite d’une configuration adaptée à l’expérience choisie.

Mais selon l’utilisateur de Twitter @Albacore, il y a plus à venir pour les utilisateurs de Windows 10, et tout cela grâce à l’expérience Windows 10 X.

Plus précisément, le nouvel écran de configuration qui fait actuellement partie de la dernière version de Windows 10 inclut en fait un design complètement nouveau et plus moderne, avec des options affichées sur un fond blanc dans le cadre d’une interface utilisateur rafraîchie, ce qui est plus logique pour un système d’exploitation moderne.

The Windows 10X OOBE is coming to desktop! Here’s a video of it in action in build 20,231. pic.twitter.com/jZXVZT62qj —Albacore (@thebookisclosed) October 8, 2020

Reprendre les bonnes idées de Windows 10X

Il est intéressant de noter que Microsoft n’a pas annoncé ce changement dans les notes de mise à jour de sa dernière version de Windows Insider, mais il est fort probable que la société partagera davantage d’informations sur l’ensemble du système lorsqu’elle estimera qu’il est suffisamment abouti pour que tout le monde puisse l’essayer.

Bien sûr, il est trop tôt pour dire quand la nouvelle fonctionnalité sera disponible pour les utilisateurs, mais la bonne nouvelle est que de plus en plus de parties de Windows 10X passent à la version standard de Windows 10. Les utilisateurs semblent apprécier l’approche moderne de Windows 10X, et beaucoup ont demandé à Microsoft de passer ces nouveautés à son OS, et cela semble être exactement ce que la société fait en ce moment, bien que cette migration se fasse le plus souvent discrètement.