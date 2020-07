Test du OnePlus 8 : un smartphone aux allures d’un flagship mais abordable

Les appareils OnePlus ne sont plus vos flagships killers conventionnels. En effet, ils se rapprochent eux-mêmes des prix des modèles les plus chers, bien que les 699 euros pour le nouveau OnePlus 8 restent une somme assez basse par rapport aux 900 à 1 000 euros généralement réclamés par la concurrence pour leur modèle de base. Ce n’est pas forcément mauvais s’ils peuvent tenir leurs promesses.

Et honnêtement, je ne doutais pas que le OnePlus 8 le fasse — il est rapide, il est joli, il a un taux de rafraîchissement décent, et il est amusant à utiliser. De plus, il est toujours moins cher que le Galaxy S20 de Samsung. En fait, le OnePlus 8 est positionné juste à côté de l’iPhone 11 dans les tranches de prix, et j’ose dire qu’il a les moyens de rivaliser avec lui, à condition d’envisager de passer à Android plutôt qu’à iOS. De plus, le OnePlus 8 offre un support de la 5G, alors qu’Apple n’a pas encore fait le grand saut dans cette connectivité.

Comme vous allez le découvrir dans la suite de cet article, le OnePlus 8 est un fantastique appareil, avec une caméra qui n’a rien à envier à la concurrence. Si vous êtes à la recherche d’un nouveau smartphone, c’est une offre très alléchante. Si vous envisagez de passer d’un OnePlus 7 ou d’un Galaxy S10 à ce OnePlus 8, est-ce nécessaire ?

Dans la boîte :

OnePlus 8

Adaptateur de Warp Charge 30

Câble Warp de Type-C (prend en charge USB 2.0)

Guide de démarrage rapide

Lettre de bienvenue

Notice de sécurité et carte de garantie

Autocollant LOGO

Coque de protection

Protecteur d’écran

Éjecteur de tiroir de carte SIM

OnePlus 8 : design

Le OnePlus 8 est une version plus itérative de son prédécesseur, le OnePlus 7T, mais il comporte suffisamment d’améliorations pour en faire un flagship sérieux et abordable — et d’une certaine manière, le nouveau smartphone de OnePlus a moins de concurrence étant donné que la gamme Galaxy S20 de Samsung n’a pas son propre équivalent moins cher. Mais, le OnePlus 8 va encore plus loin pour le bonheur des consommateurs.

Cette année, même le smartphone OnePlus « non Pro » a un écran incurvé. Certains utilisateurs préfèrent les bons vieux écrans plats. Personnellement, je suis fan du design « edge », c’est donc avec joie que je prends en main ce smartphone. Le dos du smartphone est également incurvé sur les côtés, ce qui reflète le look de l’avant. Il tient bien dans la main et le toucher doux du verre mat du dos est agréable à sentir — il rappelle l’époque où les smartphones avaient un châssis en aluminium.

Le OnePlus 8 est assez étroit, léger et assez bien équilibré — un plaisir à tenir et à utiliser d’une seule main. Cette sensation est complétée par les boutons supplémentaires et l’haptique améliorés — le smartphone vibre dans votre main avec un retour d’information rassurant et précis.

Agréable d’une seule main

Le OnePlus 8 est équipé de boutons de volume sur le côté gauche et d’un bouton on/off sur le côté droit ; tous deux dépassent davantage du châssis que les smartphones de OnePlus de l’année dernière, et offrent une sensation de « clic » plus satisfaisante. Le curseur d’alerte, caractéristique de la marque, situé au-dessus du bouton on/off sur le côté droit, offre également une sensation plus tactile lors du passage entre les modes sonnerie, vibration et silence.

Le OnePlus 8 est disponible en trois coloris et deux finitions. Les couleurs Onyx Black et Interstellar Glow s’accompagnent d’un verre brillant à l’arrière, tandis que la couleur Glacial Green a une texture mate.

OnePlus 8 : écran

N’oubliez pas que la diagonale de l’écran de 6,5 pouces peut sembler incroyablement grande sur le papier, mais elle est en fait répartie sur un rapport d’aspect 20:9. Ce ratio impose un smartphone relativement grand et étroit, qui est devenu plus populaire dans les smartphones — et pour cause. Il est étroit, mais offre beaucoup de possibilités. Sa résolution est de 2 400 x 1 080 pixels, ce qui donne une densité de 402 pixels par pouce.

Et, bien sûr, il y a ce taux de rafraîchissement élevé de 90 Hz. OnePlus a été l’un des premiers grands fabricants à l’adopter, et la firme continue fièrement de l’afficher sur le OnePlus 8. Oui, certains modèles phares ont déjà atteint la marque des 120 Hz et nous avons même vu un smartphone de gaming avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Mais rassurez-vous, le 90 Hz reste très agréable à utiliser au quotidien.

Ce que vous remarquerez, c’est que l’écran est plus lumineux que ceux des prédécesseurs au OnePlus 8. Par rapport à l’écran du OnePlus 7 Pro, l’écran du OnePlus 8 reste très agréable à utiliser à la lumière du jour, ce qui est crucial lorsque vous le regardez avec le soleil directement au-dessus de vous. Et quand il fait nuit ? Le OnePlus 8 surpasse — littéralement — presque tous les autres produits phares du marché.

Un capteur sous l’écran

En outre, il existe un certain nombre de profils de couleurs à choisir, alors que vous aimiez les couleurs précises et apprivoisées ou la saturation AMOLED vivante, le OnePlus 8 va vous combler. Il y a également des modes de couleurs spéciaux pour l’utilisation nocturne (filtre bleu) et pour la lecture, qui rend l’écran noir et blanc tout en ajoutant de la chaleur, émulant une expérience d’une liseuse Kindle.

Le OnePlus 8 est équipé d’un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran, qui est rapide et précis, même lorsqu’il est utilisé sous différents angles — c’est le cas depuis la série OnePlus 7.

OnePlus 8 : caméras et audio

Le OnePlus 8 est doté d’un capteur de 48 mégapixels pour son capteur principal qui prend des photos de 12 mégapixels par défaut. La raison ? Le regroupement des pixels — individuellement, les pixels sont regroupés par 4 afin que le smartphone puisse capter davantage de lumière pendant la prise de vue. Vous pouvez toujours passer en mode haute résolution pour prendre une photo de 48 mégapixels, mais j’ai constaté que cela ne valait pas la peine. Les photos standards sont parfaites.

Comme vous pouvez le voir, le mode HDR du smartphone fait des merveilles — il tient les hautes lumières à distance et fait ressortir les détails des ombres, même dans les prises de vue très dynamiques. Vous serez rarement déçu par une photo prise avec votre OnePlus 8.

Cette fois-ci, il n’y a pas de téléobjectif, donc pas de zoom optique. OK, et pour les portraits ? Le OnePlus 8 fait toujours un léger zoom numérique pour les photos de portrait moins déformées, mais je n’ai pas été très impressionné. Le smartphone a du mal à discerner les plaines de profondeur et à savoir où appliquer son faux bokeh. De plus, il amplifie les couleurs, ce qui donne des photos étrangement saturées.

Il y a un capteur photo ultra-large, qui permet de prendre des photos de paysages épiques ou de filmer des vidéos d’action et de garder les objets en mouvement dans le cadre. Le capteur est calibré pour correspondre aux couleurs de la caméra principale, de sorte qu’il n’y a pas de secousse si vous ressentez le besoin de passer de la caméra principale à la caméra ultra-large.

La troisième caméra du OnePlus 8 est une caméra macro. Je ne sais pas trop pourquoi cette tendance semble se confirmer. Le capteur de 2 mégapixels sous l’objectif macro du OnePlus 8 ne fournit pas beaucoup de détails ni de qualité d’impression. J’oublie souvent qu’il est là.

La caméra autonome a également été une agréable surprise. Les photos sont très détaillées, avec une grande précision des couleurs, et une bonne performance en mode HDR. Parfois, elle fait des choses bizarres avec le teint et les tons de la peau, mais dans l’ensemble, les photos sont excellentes.

Côté vidéo ?

Les vidéos prises avec le OnePlus 8 nous offrent une grande dynamique et des détails très nets. Cependant, les couleurs ont tendance à être sursaturées et légèrement déformées. Il est agréable de voir que vous pouvez passer à l’objectif ultra grand-angle même en plein milieu de l’enregistrement d’un enregistrement 4K — tous les smartphones ne peuvent pas le faire. L’autofocus est assez rapide et précis, sans être trop brusque.

Et l’audio ?

Le OnePlus 8 fait vibrer un duo de haut-parleurs stéréo dans une configuration assez familière. Le haut-parleur de fond s’occupe des médiums et des basses, tandis que l’écouteur est suffisamment puissant pour servir de tweeter avec une portée étendue vers les basses. Nul doute que vous serez ravi par le son délivré. Mais, il n’a pas beaucoup de profondeur. Vous ne profiterez pas de votre musique préférée en la diffusant par ces haut-parleurs, mais vous pourrez certainement regarder des vidéos sur YouTube tout en prenant un bain de soleil sur le balcon.

OnePlus 8 : OS et performances

OnePlus a toujours appliqué une touche de légèreté lorsqu’il s’agissait de tordre Android pour ses propres besoins. C’est à nouveau le cas ici. La surcouche OxygenOS ressemble à peu près à Android 10, mais il a quelques fonctionnalités en plus, et un certain nombre d’améliorations sous le capot pour mieux communiquer avec le matériel OnePlus.

Oui, la navigation, le défilement, le téléchargement et le lancement d’applications sont rapides comme l’éclair. Mais, on retrouve également des optimisations spéciales pour la connectivité 5G. Vous savez, la nouvelle norme a encore un impact sur la batterie. C’est pourquoi OnePlus a inclus des algorithmes permettant au smartphone de passer intelligemment en 4G, afin d’économiser de l’énergie tout en vous permettant de rester connecté. Bien entendu, il est également doté de la fonction d’accélération du réseau à deux canaux qui permet d’augmenter la vitesse d’un Wi-Fi lent en utilisant intelligemment la 5G (si elle est disponible) pour vous aider.

On dispose également du nouveau thème noir très tendance et d’une suite d’applications essentielles qui correspondent à l’expérience OnePlus par leur aspect et leur convivialité.

Évidemment, d’excellentes performances

Le OnePlus 8 est équipé d’un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran, perfectionné au fil des ans pour être l’un des plus précis du genre. Vous obtenez toujours des résultats bizarres si votre doigt est en sueur ou sale, mais il est fiable. Il y a aussi la reconnaissance faciale, qui est rapide et pratique, mais elle n’utilise que la caméra frontale, donc elle n’est pas très fiable.

Le matériel qui alimente tout cela est — bien sûr – le Snapdragon 865 extra rapide de Qualcomm, associé à 8 Go ou 12 Go de RAM, selon le modèle que vous choisissez. Ces derniers disposent également d’une capacité de stockage variable — de 128 Go à 256 Go. Rien d’époustouflant, et le OnePlus 8 ne prend pas en charge les cartes micro SD. Mais, inutile de dire que cela représente beaucoup de stockage par rapport aux normes actuelles, surtout avec l’effervescence du cloud qui permet de libérer un grand nombre de places sur votre smartphone.

OnePlus 8 : autonomie

Le OnePlus 8 est équipé d’une batterie d’une capacité de 4 300 mAh, que j’ai trouvé assez grande pour durer une journée et plus. C’est un peu plus que les batteries d’autres flagships — par exemple, le Galaxy S20 a une capacité de 4 000 mAh. Elle devrait être suffisante pour vous permettre de tenir toute une journée, puis pour une utilisation normale.

Le OnePlus 8 est livré avec un chargeur Warp Charge 30T, offrant une charge 23 % plus rapide que le chargeur fourni avec les précédents smartphones OnePlus. Le chargeur est à la hauteur de ses prétentions, faisant passer le OnePlus 8 de 10 à 40 % en seulement 15 minutes, et rechargeant complètement le téléphone en un peu moins d’une heure.

Le OnePlus 8 n’a malheureusement pas de charge sans fil.

OnePlus 8 : verdict

Le OnePlus 8 est un très bon smartphone. Il représente un point fort des dernières tendances. Il rapproche les célèbres smartphones abordables et dotés de spécifications phares, une marque de la perfection des autres flagships. Et à plusieurs égards, il permet à OnePlus d’adopter les philosophies de conception de certains de ses concurrents. En d’autres termes, le OnePlus 8 a réellement l’air d’un vaisseau amiral, bien que son prix soit inférieur aux flagships du marché. Ses spécifications sont assez impressionnantes. C’est un smartphone assez svelte avec peu d’inconvénients, et difficile de ne pas le recommander comme le meilleur produit phare abordable pour 2020 à ce jour.

Néanmoins, ce smartphone aurait dû être basé sur le Snapdragon 765 de Qualcomm, une puce moins onéreuse qui est toujours très puissante et offre la 5G, mais qui coûte beaucoup moins cher. C’est la voie que des sociétés comme Google et LG auraient choisie et, honnêtement, je m’attends à ce qu’elles offrent un meilleur rapport qualité-prix que le OnePlus 8. Est-ce que le OnePlus 8 va en pâtir à la sortie de ces nouveaux modèles ? Nous le saurons dans quelques semaines.

Si vous achetez un OnePlus 8, je ne pense pas que vous le regretterez un seul instant. C’est l’un des smartphones « phares » les plus abordables que vous pouvez acheter chez un opérateur mobile de nos jours, et c’est important.