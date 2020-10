Google pourrait lancer un thermostat Nest moins cher avec des contrôles gestuels

Google a annoncé un tas de nouveaux matériels la semaine dernière, dont les smartphones Pixel 5 et Pixel 4 a 5G, le Chromecast avec Google TV, et l’enceinte connectée Nest Audio. Cependant, la société pourrait ne pas en avoir fini avec des annonces de produits pour 2020. Un nouveau rapport de Mark Gurman de Bloomberg affirme que la société se prépare à lancer un nouveau thermostat Nest connecté, plus abordable.

Le nouveau modèle ne coûtera que 129 dollars, contre 219 euros pour le Nest Thermostat E et 249 euros pour l’actuelle troisième génération de Nest Learning Thermostat. L’appareil sera censé avoir un boîtier en plastique pour réduire les coûts.

Le plus intéressant dans ce nouveau modèle n’est peut-être pas son coût inférieur. Gurman affirme que cette version supportera les gestes de la main pour contrôler la température et exécuter les fonctions de l’appareil. Par exemple, au lieu de le toucher, un propriétaire peut passer sa main vers le haut devant le thermostat pour augmenter la température, ou la déplacer vers le bas pour la baisser.

Cette technologie ressemble beaucoup aux commandes de mouvement que vous pourriez activer avec le capteur radar du projet Soli dans les Pixel 4 et 4 XL, maintenant abandonnés. Et bien que le Pixel 5 nouvellement annoncé ne dispose pas de la technologie Soli, le responsable du matériel de Google, Rick Osterloh, a déclaré que le capteur et les gestes seraient utilisés à un moment donné dans le futur. Il a également suggéré que la technologie était trop chère pour le Pixel 5, ce qui semble curieux à la lumière du rapport de Bloomberg qui indique que le nouveau thermostat Nest sera abordable.

Le projet Soli intégré ?

Ce n’est pas non plus une surprise totale que ce nouveau thermostat, selon la rumeur, puisse avoir des commandes analogues à celles du projet Soli, car un thermostat Nest avec un émetteur radar de 60 GHz est apparu sur le site de certification de la FCC le mois dernier.

On ne sait pas exactement quand ce nouveau thermostat Nest sera mis en vente. Le rapport indique simplement qu’il devrait être révélé dans les semaines à venir. Jusqu’à présent, Google n’a pas encore confirmé ou infirmé cette information.