Le Galaxy S20 FE propose des caractéristiques phares à un prix de 659 euros

Samsung a enfin mis un terme au flot incessant de fuites et a officiellement levé le voile Galaxy S20 FE (Fan Edition), dont on parle beaucoup. Il est le dernier né de la gamme Galaxy S20 et succède au Galaxy S10 Lite lancé en début d’année. Le Galaxy S20 FE est doté d’un écran avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, d’une énorme batterie, d’un système de charge sans fil, d’un processeur Snapdragon, et bien plus encore.

En ce qui concerne la conception, le Galaxy S20 FE ressemble plus à un élément de la gamme Galaxy Note 20 qu’à la gamme Galaxy S20 lancée plus tôt cette année. Le panneau avant ressemble exactement à celui du Note 20 standard. Il comprend un écran Dynamic AMOLED de 6,5 pouces qui est plat et non incurvé sur les bords comme ses aînés.

Le point fort de l’écran, comme sur les autres smartphones de la série S20, devra être le taux de rafraîchissement de 120 Hz et le taux de réponse tactile de 240 Hz. Le panneau supporte également un format d’image 20:9 et une résolution de 2400 x 1080 pixels. Vous trouverez un capteur optique d’empreintes digitales dans la partie inférieure de l’écran et un trou centré avec une caméra de 32 mégapixels dans la partie supérieure.

Sous le capot, le Galaxy S20 FE est propulsé par le processeur Snapdragon 865 que l’on retrouve également à bord de ses aînés. Il est doté de 8 Go de RAM, de 256 Go de stockage intégré (extensible jusqu’à 1 To par une carte micro SD) et d’une connectivité bi-mode 5G (SA/NSA). Il existe également une variante LTE, qui sera alimentée par le processeur Exynos 990.

L’appareil fonctionne avec la surcouche OneUI 2.0 basée sur Android 10. Il est également conforme à la norme IP68 pour la protection contre l’eau et la poussière.

Focus sur la photo

Le panneau arrière ressemble au Galaxy S20 standard, mais les capteurs sont positionnés comme dans la gamme Note de cette année. Quant à sa configuration, vous trouverez un capteur photo principal de 12 mégapixels, un objectif ultra-large de 12 mégapixels avec un angle de vision de 123 degrés, et un téléobjectif de 8 mégapixels avec un zoom optique 3x et un zoom spatial 30x. C’est la même configuration de caméra que le Galaxy S20 du début de l’année.

Le Galaxy S20 FE est équipé d’une batterie d’une capacité de 4 500 mAh avec une charge rapide filaire de 25 W par le port USB-C situé sur la tranche inférieure. L’appareil prend en charge la charge rapide sans fil de 15 W et la charge sans fil inversée, ce qui signifie que vous pouvez charger votre Galaxy Watch en utilisant le S20 FE.

Le Galaxy S20 FE est vendu au prix de 759 euros pour la variante 5G, et 659 euros pour le modèle 4 G. Le smartphone est disponible en précommande et sera en vente à partir du 2 octobre. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, la Galaxy S20 Fan Edition sera disponible à l’achat en six variantes de couleurs, à savoir : Cloud Navy, Cloud Mint, Cloud Orange, Cloud Red, Cloud Lavender et Cloud White.