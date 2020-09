Un bug dans iOS 14 réinitialise les applications Safari et Mail par défaut après le redémarrage

Lancé en début de semaine, iOS 14 est doté d’une série de fonctionnalités remarquables, notamment la possibilité de définir des clients de messagerie et des navigateurs tiers par défaut, respectivement à la place des applications Mail et Safari d’Apple.

Cependant, un rapport suggère maintenant qu’un bug réinitialise Mail et Safari comme applications de messagerie et de navigation par défaut dans les appareils iOS 14 après chaque redémarrage. Ce bug affecterait non seulement les iPhone fonctionnant sous iOS 14, mais aussi les iPad fonctionnant sous iPadOS 14.

Le bug a été signalé à l’origine par 9to5Mac, qui affirme que tous les liens intégrés aux applications commencent à s’ouvrir dans Safari après un redémarrage sur les appareils iOS 14, même après avoir spécifiquement défini Chrome comme navigateur par défaut.

L’anomalie est également signalée par de nombreuses personnes sur Twitter, certains suggérant même que les paramètres par défaut définis par l’utilisateur ne fonctionnent pas de manière uniforme dans toutes les applications.

Idéalement, tous les liens entre les applications et les services devraient s’ouvrir dans le navigateur choisi par défaut par l’utilisateur, et le réglage devrait rester inchangé après un certain nombre de redémarrages.

Un bug bientôt corrigé ?

Au cas où vous ne le sauriez pas déjà, Apple a commencé à déployer iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 et watchOS 7 sur tous les appareils pris en charge en début de semaine. Ce développement a fait suite à l’événement « Time Flies » organisé par la société un jour plus tôt, lorsque le géant basé à Cupertino a dévoilé les modèles d’iPad de 8e génération ou encore l’iPad Air et l’Apple Watch Series 6. Apple a également annoncé son offre d’abonnement « Apple One », qui a depuis fait l’objet d’allégations de monopole de la part de Spotify.

Quoi qu’il en soit, il semble qu’il s’agisse d’un bug qui devrait être corrigé par une mise à jour logicielle prochainement.