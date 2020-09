Apple annonce un nouvel iPad Air à 669 euros qui ressemble à un iPad Pro

L’événement « Time Flies » d’Apple s’est tenu hier soir, et la société a lancé quatre nouveaux produits. Nous avons vu la nouvelle Apple Watch Series 6, la Apple Watch SE, le nouvel iPad de 8e génération, et la société a également lancé le nouvel iPad Air.

Comme l’ont laissé entendre les rumeurs et les fuites, le nouvel iPad Air est doté d’un design qui ressemble à celui du populaire et apprécié iPad Pro, avec des côtés plats. La tablette est également dotée d’un écran Retina de 10,9 pouces avec une résolution de 2 360 × 1 640 pixels. Il s’agit d’un écran aux couleurs réelles, avec un support pour la gamme de couleurs P3, un revêtement anti-reflets et il est entièrement laminé.

Cependant, bien que son design ressemble à celui de l’iPad Pro, le nouvel iPad Air n’intègre pas la fonction Face ID. À la place, Apple a choisi d’utiliser la technologie Touch ID sur la nouvelle tablette, en intégrant le capteur d’empreintes digitales dans le bouton d’alimentation.

Le nouvel iPad Air introduit enfin le port USB Type-C dans la gamme Air. Cela signifie une plus grande largeur de bande pour le transfert de données, plus d’accessoires que vous pouvez y connecter et, dans l’ensemble, un meilleur écosystème pour l’iPad Air.

Sous le capot se trouve le nouveau processeur A14 Bionic. C’est le processeur que nous verrons probablement aussi dans la prochaine série de l’iPhone 12, soit dit en passant, mais l’iPad Air est devenu le premier appareil à apporter sa puissance. Le nouveau processeur est construit selon un procédé de 5 nm et comporte 11,8 milliards de transistors, soit une augmentation de 40 % par rapport au A13 Bionic. Le SoC dispose d’un processeur à 6 cœurs avec 4 cœurs haute performance et 2 cœurs haute efficacité, et d’un GPU à 4 cœurs. Apple affirme qu’avec l’A14 Bionic, le nouvel iPad Air offre une performance CPU 40 % plus rapide et une performance GPU 30 % plus rapide par rapport à l’iPad Air de la précédente génération.

669 euros

De plus, il y a un moteur neuronal à 16 cœurs, qui peut effectuer 11 billions d’opérations par seconde, ce qui se traduit par une performance d’apprentissage machine 2x plus rapide sur le processeur. En matière d’optique, l’iPad Air est doté d’une seule caméra frontale de 7 mégapixels avec une ouverture f/2,2 et la possibilité de réaliser des vidéos 1080p à 60 fps. À l’arrière, vous disposez d’une caméra de 12 mégapixels avec une ouverture f/1,8. Il peut filmer des vidéos 4K à 60 fps et des vidéos au ralenti jusqu’à 240 fps.

En outre, le nouvel iPad Air prend en charge le Apple Pencil de seconde génération, avec ses capacités de charge sans fil. Comme sur l’iPad Pro, le Apple Pencil s’attache magnétiquement à l’iPad Air pour la charge et le stockage. Vous bénéficiez également de la prise en charge du nouveau (et coûteux) Magic Keyboard d’Apple qui a été annoncé avec le nouvel iPad Pro.

Le nouvel iPad Air est proposé à partir de 669 euros et sera disponible le mois prochain. Selon Apple, le nouvel iPad Air sera disponible le mois prochain en cinq coloris : gris sidéral, argent, or rose, vert et bleu ciel.