iOS 14 est maintenant installé sur plus de 85 % des iPhone compatibles

Apple a publié iOS 14 lors de la WWDC de l’année dernière, qui comprenait un éventail de fonctions de personnalisation, la prise en charge des widgets et sa nouvelle fonction controversée de suivi de transparence des apps. Apple a également lancé le modèle d’abonnement pour son application Podcast et la prise en charge de l’audio Hi-Res Lossless sur Apple Music lors d’une récente mise à jour.

Avant la publication de la première bêta de iOS 15, de watchOS 8 et des autres systèmes d’exploitation d’Apple lors de sa conférence WWDC 2021 ce soir, le géant de Cupertino a révélé que plus de 85 % des iPhone actifs fonctionnent sous iOS 14 . En outre, la version actuelle d’iOS alimente également 90 % de tous les appareils actifs dans le monde.