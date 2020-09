Le lancement du OnePlus 8T aurait lieu le 14 octobre

Le OnePlus 8T a beaucoup fait parler de lui, et les rumeurs se sont intensifiées ce mois-ci. Nous avons vu la possible conception du smartphone, les spécifications clés et la conception de la caméra. Le dernier développement nous éclaire sur la date de lancement dudit smartphone. Selon l’informateur Ishan Agarwal, le OnePlus 8T sera lancé le 14 octobre.

Ishan Agarwal indique que la société annoncera le smartphone dans le monde entier lors d’un événement virtuel. Toutefois, l’informateur mentionne que la date pourrait légèrement changer en raison de la pandémie, dans le pire des cas. OnePlus n’a pas encore officiellement révélé ou teasé la date de lancement.

Au cas où vous vous poseriez la question, OnePlus a lancé le OnePlus 7T l’année dernière le 26 septembre, suivi du 7 T Pro et du 7 T Pro McLaren Edition le 19 octobre.

Du côté des spécifications, le OnePlus 8T serait doté d’un écran de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution full HD+. Il y a encore une certaine confusion dans le processeur utilisé. Nous avons entendu dire que le smartphone serait équipé du dernier Snapdragon 865+, mais d’autres sources ont laissé entendre que la société s’en tiendra au Snapdragon 865.

En termes d’optique, la caméra en forme de « L » possède un capteur principal de 48 mégapixels. Vous disposez également d’un capteur ultra-large de 16 mégapixels, d’un capteur photo macro de 5 mégapixels et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels. En façade, on retrouverait une caméra de 32 mégapixels.

Un smartphone très attendu

Comme indiqué dans les précédents rapports, OnePlus lancera la 8T dans des variantes de 8 Go de RAM + 128 Go de stockage et de 12 Go de RAM + 256 Go de stockage. On peut s’attendre à une batterie d’une capacité de 4 500 mAh qui supporte la charge rapide Warp Charge de 65 W. L’appareil sera lancé avec OxygenOS 11.

Comme la présumée date de lancement est encore dans près de quatre semaines, on peut s’attendre à ce que la société annonce officiellement l’événement d’ici là.