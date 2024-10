Meta : La reconnaissance faciale pour lutter contre les arnaques et protéger les comptes

Meta teste de nouveaux outils de reconnaissance faciale pour protéger les comptes Facebook et Instagram et lutter contre les arnaques de faux contenus de célébrités

Meta, la société mère de Facebook et Instagram, expérimente de nouveaux outils de reconnaissance faciale visant à aider les utilisateurs à récupérer rapidement leurs comptes compromis et à lutter contre les publicités frauduleuses qui utilisent de faux contenus de célébrités. Ces outils sont conçus pour vérifier l’identité des utilisateurs en comparant leur visage avec les photos de profil sur Facebook et Instagram.

L’un des premiers objectifs de ces outils est de protéger les célébrités et les utilisateurs ordinaires des publicités dites « celeb-bait », dans lesquelles des figures publiques sont utilisées pour rediriger les utilisateurs vers des sites Web d’arnaque. Meta utilise déjà des technologies automatisées comme le machine learning pour détecter les contenus qui enfreignent ses politiques, mais les arnaques impliquant des célébrités sont parfois difficiles à distinguer des publicités légitimes.

Meta a déclaré : « Si nos systèmes soupçonnent qu’une publicité pourrait être une arnaque contenant l’image d’une figure publique à risque pour ce type d’arnaque, nous essaierons d’utiliser la technologie de reconnaissance faciale pour comparer les visages dans l’annonce avec les photos de profil publiques de la figure en question sur Facebook et Instagram. Si nous confirmons une correspondance et déterminons que l’annonce est une arnaque, nous la bloquerons ».

Pour que les célébrités puissent utiliser ces outils, elles devront avoir un profil Facebook ou Instagram. Selon Meta, les tests préliminaires sur un groupe restreint de personnalités publiques ont montré des résultats prometteurs en termes de rapidité et d’efficacité de détection. Les célébrités les plus touchées par ces arnaques seront automatiquement intégrées à ce système dans les semaines à venir, bien qu’elles puissent choisir de se désinscrire si elles le souhaitent.

Utilisation de la reconnaissance faciale pour récupérer des comptes

Les outils de reconnaissance faciale de Meta permettront également aux utilisateurs de récupérer l’accès à leurs comptes bloqués en soumettant une vidéo selfie, une méthode similaire à l’authentification utilisée par des systèmes comme Face ID d’Apple. Bien que Meta n’ait pas précisé quand cette fonctionnalité sera accessible à tous, Nick Clegg, président des affaires mondiales de Meta, a annoncé que cette protection serait déployée progressivement dans les mois à venir.

Meta assure que les vidéos selfies envoyées pour vérification seront chiffrées et stockées en toute sécurité. La société affirme également que les données faciales utilisées pour les comparaisons seront immédiatement supprimées après utilisation et qu’elles ne seront pas exploitées à d’autres fins. Cependant, il est à noter que Meta forme ses modèles d’IA en se basant sur la majorité des contenus publics publiés sur ses plateformes.

En 2021, Meta avait mis fin à une fonctionnalité précédente de reconnaissance faciale sur Facebook, qui identifiait et taguait automatiquement les utilisateurs dans des photos et vidéos, suite à une longue bataille sur la protection de la vie privée. Meta insiste désormais sur le fait que ces nouveaux outils ont été validés en termes de sécurité et de confidentialité et sont discutés avec des régulateurs et décideurs avant leur déploiement.

Renforcement de la sécurité

Avec ces nouveaux outils de reconnaissance faciale, Meta cherche à renforcer la sécurité de ses utilisateurs, tout en luttant contre les arnaques qui exploitent l’image de célébrités pour tromper les internautes. La société continue d’explorer des moyens innovants pour protéger ses plateformes tout en répondant aux préoccupations croissantes en matière de confidentialité des données.