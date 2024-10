Accueil » OPPO Find X8 et X8 Pro : Double téléobjectif périscopique et puissance Dimensity 9400

OPPO Find X8 et X8 Pro : Double téléobjectif périscopique et puissance Dimensity 9400

OPPO a officiellement lancé ses nouveaux smartphones phares, les Find X8 et Find X8 Pro, en Chine. Ces modèles apportent des améliorations notables en termes d’affichage, de performances et de technologie d’appareil photo, les positionnant comme de solides concurrents dans le segment premium. Voici ce que proposent ces derniers flagships de OPPO, avec une disponibilité mondiale également confirmée.

Le Find X8 est équipé d’un écran OLED LTPO de 6,59 pouces avec une résolution 1,5K (2760 × 1256 pixels). Cet écran plat, fourni par Tianma, prend en charge une fréquence de rafraîchissement adaptative de 1 Hz à 120 Hz et atteint une luminosité de 4 500 nits, tout en offrant des bords ultra-fins de 1,45 mm.

De son côté, le Find X8 Pro dispose d’un écran légèrement plus grand de 6,78 pouces avec une résolution analogue, mais avec un design micro-courbé sur les quatre bords. L’écran est également un OLED LTPO, fabriqué par BOE, et propose la même fréquence de rafraîchissement adaptative ainsi que la même luminosité maximale. Les deux modèles prennent en charge le Dolby Vision et sont équipés de la protection OPPO Crystal Shield, garantissant des visuels éclatants et une durabilité accrue.

Les deux smartphones sont propulsés par le dernier SoC Dimensity 9400 de MediaTek, basé sur une architecture 3 nm. Ils offrent jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et du stockage UFS 4.0, assurant des performances rapides et beaucoup d’espace pour les applications, les photos et les vidéos. Un système de refroidissement VC de grande surface est également intégré pour maintenir des performances soutenues.

Les deux modèles ont atteint un score de plus de 3,1 millions sur AnTuTu.

Find X8 et Find X8 Pro, focus sur la photo !

Les Find X8 fonctionnent sous Android 15 avec ColorOS 15, qui apporte de nombreuses fonctionnalités basées sur l’IA ainsi qu’un design rafraîchi visant à améliorer l’expérience utilisateur.

Le Find X8 est équipé d’un module triple caméra de 50 mégapixels, comprenant un capteur principal Sony LYT-700, une caméra ultra-large de 50 mégapixels, et un téléobjectif périscopique 3x de 50 mégapixels. Le Find X8 Pro, quant à lui, se distingue par son système à quatre caméras, incluant un téléobjectif périscopique supplémentaire 6x de 50 MP. La caméra principale utilise un capteur Sony LYT-808 de 1/1,4 pouces, améliorant les performances en basse lumière.

Les deux modèles prennent en charge un zoom numérique 120x, un moteur d’image HyperTone pour une meilleure clarté, ainsi que des modes et fonctionnalités basés sur l’IA comme AI Erase, AI Anti-Reflection, AI De-Blur et AI Super Resolution. Ils incluent également un mode portrait Hasselblad.

Autonomie et charge

Le Find X8 est équipé d’une batterie de 5 630 mAh, tandis que le Find X8 Pro dispose d’une batterie légèrement plus grande de 5 910 mAh. Les deux modèles prennent en charge la charge rapide SuperVOOC 80W, la charge sans fil 50W, ainsi que la charge sans fil inversée 10W, offrant ainsi plusieurs options de recharge.

Les Find X8 sont résistants à l’eau et à la poussière avec des certifications IP68 et IP69, ce qui les rend adaptés à une utilisation en extérieur. Ils disposent d’un capteur d’empreinte sous l’écran, du support double SIM, de haut-parleurs stéréo, ainsi que de la connectivité Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, et NFC à double antenne. Le Find X8 Pro introduit également un bouton rapide, qui fait office de déclencheur de caméra et de curseur d’alerte.

Prix et disponibilité des Find X8 et Find X8 Pro

Le Find X8 est proposé en quatre couleurs : Starfield Black, Floating Light White, Chasing Wind Blue, et Bubble Pink, avec un prix commençant à 4 199 yuans (545 euros) pour la version 12 Go/256 Go, et allant jusqu’à 4 999 yuans (650 euros) pour la version 16 Go/512 Go. Le Find X8 Pro est disponible en Hoshino Black, Cloud White, et Sky Blue, à partir de 5 299 yuans (690 euros) pour la version 12 Go/256 Go, avec une édition 16 Go/1 To Satellite au prix de 6 999 yuans (910 euros).

Les expéditions débuteront en Chine à partir du 30 octobre, et la disponibilité mondiale est également confirmée, bien que les dates spécifiques n’aient pas encore été annoncées.

Les OPPO Find X8 et Find X8 Pro apportent des améliorations significatives en termes de design, de performance et de photographie, renforçant leur position parmi les smartphones premium. Avec un SoC Dimensity 9400 puissant, des écrans OLED de haute qualité, et un système de caméra Hasselblad impressionnant, ces téléphones s’annoncent comme des concurrents sérieux dans leur catégorie.