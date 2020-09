Comment télécharger et installer iOS 14 et iPadOS 14 ?

Apple a officialisé en ce début de semaine le nouvel iPad Air et un iPad de 8e génération avec l’Apple Watch SE et la Watch Series 6. Apple a également annoncé une nouvelle mise à jour du système d’exploitation pour presque tous les appareils Apple.

iOS 14 et iPadOS 14, les dernières mises à jour logicielles d’Apple pour l’iPhone et l’iPad, sont en cours de déploiement et apportent de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Sur iOS 14, vous pourrez ajouter des widgets à votre écran d’accueil, regarder des vidéos en mode « image dans l’image » et utiliser une nouvelle application de traduction linguistique conçue par Apple. Sur iPadOS 14, vous pourrez écrire à la main dans des zones de texte et utiliser une nouvelle fonction de recherche. Et les deux mises à jour du logiciel offrent des améliorations pour Plans, Messages, Safari et Siri.

Voici ce que vous devez savoir pour télécharger et installer les nouvelles mises à jour. Et si vous voulez savoir quels appareils prennent en charge chaque mise à jour, il vous suffit de consulter les listes en bas de cet article.

Précautions

La mise à jour sera de quelques gigaoctets, alors assurez-vous d’être connecté à un réseau Wi-fi rapide et illimité

Votre appareil devra avoir une autonomie d’au moins 40 % pour passer le processus de mise à jour.

Comment installer iOS 14 et iPadOS 14 ?

Ouvrez l’application « Réglages » de votre appareil et appuyez sur « Général » Puis cliquez sur « Mise à jour logicielle » Vous devriez voir un avis décrivant la mise à jour. Cliquez sur l’option « Télécharger et installer » et suivez les instructions à partir de là. Il se peut aussi que la mise à jour ait déjà été téléchargée sur votre appareil en arrière-plan — si c’est le cas, il vous suffit d’appuyer sur « Installer » pour lancer le processus. Notez que pendant l’installation de la mise à jour, vous ne pourrez pas du tout utiliser votre appareil. L’installation de la mise à jour peut prendre un certain temps.

Quels sont les appareils compatibles avec iOS 14 ?

iPhone 11

iPhone 11 Pro, Pro Max

iPhone XS, XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8, 8 Plus

iPhone 7, 7 Plus

iPhone 6S, 6S Plus

iPhone SE (2e génération)

iPhone SE (1er génération)

iPod touch (7e génération)

Quels sont les appareils compatibles avec iPadOS 14 ?