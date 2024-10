OxygenOS 15 : OnePlus réinvente son système d’exploitation avec Android

La nouvelle version de OxygenOS 15 vient d’être annoncée par OnePlus, et elle est disponible en bêta ouverte pour les utilisateurs du OnePlus 12. Cette version marque une refonte complète de l’interface avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités et un design revisité. Voici un aperçu détaillé des principaux changements apportés par OxygenOS 15.

OxygenOS 15 est basé sur Android 15 et propose une toute nouvelle interface utilisateur. Cela inclut des animations plus fluides lors de l’ouverture et la fermeture des applications, ainsi qu’un look modernisé dans plusieurs parties du système d’exploitation.

Dès l’écran de démarrage et l’écran de configuration, on remarque un design plus épuré et contemporain. Les icônes, les toggles des paramètres rapides, les animations de l’empreinte digitale et les cartes des widgets ont tous bénéficié d’un léger rafraîchissement. Les icônes et les paramètres rapides arborent désormais des courbes plus prononcées.

Il est intéressant de noter que l’écran des paramètres rapides ressemble beaucoup au Centre de contrôle d’iOS 18, et ce n’est pas la seule ressemblance avec iOS.

OxygenOS 15 introduit des options de personnalisation pour l’écran de verrouillage, notamment avec de nouveaux effets de profondeur et une variété de styles d’horloge parmi lesquels choisir. Cela permet une personnalisation plus poussée de l’interface, ce qui plaira aux utilisateurs en quête d’un téléphone qui correspond à leur style personnel.

Fonctionnalités d’IA améliorées

De nombreuses fonctionnalités basées sur l’IA sont également introduites dans OxygenOS 15. Ces fonctions comprennent :

AI Unblur : une technologie qui rend les images floues plus nettes.

AI Reflection Eraser : une fonctionnalité qui élimine les reflets indésirables sur les photos.

AI Detail Boost : pour améliorer les détails des images et les rendre plus précises.

En outre, des fonctionnalités d’IA plus productives sont présentes, comme dans l’application Notes, qui peut résumer ou modifier automatiquement vos notes. L’outil AI Reply propose des réponses automatiques contextuelles dans les conversations, compatible avec des applications de messagerie instantanée telles que WhatsApp.

Recherche intelligente et autres améliorations

Une autre nouvelle fonctionnalité notable est la Recherche intelligente. Celle-ci permet de rechercher en profondeur n’importe quel document, message ou fichier sur l’appareil, même lorsqu’il est hors ligne.

OxygenOS 15 inclut également des fonctionnalités issues d’Android 15, telles que :

Entourer pour chercher : pour une recherche simplifiée.

Gemini Live : un outil de gestion en temps réel des tâches.

Protection antivol : pour sécuriser les données en cas de vol du téléphone.

Un nouveau départ pour OxygenOS

Cette mise à jour marque une nouvelle ère pour OxygenOS, avec un changement majeur dans l’interface et les fonctionnalités. Bien que certaines parties de l’interface ressemblent à iOS 18, cela pourrait offrir une expérience utilisateur plus fluide et pratique. L’accent mis sur les fonctionnalités d’IA et les options de personnalisation montre clairement la volonté de OnePlus de rendre OxygenOS plus intelligent et plus convivial.

Actuellement, la bêta ouverte d’OxygenOS 15 est disponible uniquement pour le OnePlus 12. Si vous possédez ce modèle, vous pouvez essayer cette nouvelle version à vos risques et périls. N’oubliez pas de partager vos impressions sur ces nouvelles fonctionnalités dans les commentaires !