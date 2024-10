MacBook Air M4 : Lancement début 2025 avec puce M4 et GPU 10 cœurs

Apple se prépare à introduire ses nouveaux modèles de MacBook Air équipés de la puce M4 début 2025, avec un accent particulier sur ce modèle phare de sa gamme. Selon le célèbre analyste Mark Gurman de Bloomberg, ces MacBook Air seront les premiers à bénéficier de la nouvelle puce M4, marquant une avancée significative en termes de performances, notamment avec un GPU à 10 cœurs et une architecture CPU améliorée.

En revanche, le Mac Studio M4, également en préparation, pourrait être retardé, la priorité étant donnée aux modèles Air pour le début de l’année prochaine.

Les rumeurs suggèrent qu’Apple adoptera une approche progressive pour la sortie de ses différents modèles M4. Les MacBook Air, codés J713 pour le modèle 13 pouces et J715 pour le 15 pouces, devraient être lancés en premier entre janvier et mars 2025. En parallèle, les autres modèles, tels que le Mac Studio et le Mac mini, équipés de la puce M4, pourraient arriver plus tard entre mars et juin 2025, selon Gurman. Cette stratégie semble logique au vu des récentes baisses de ventes de Mac, avec Apple cherchant à relancer l’intérêt pour la gamme en misant sur l’ultraportable et populaire MacBook Air.

La puce M4 représente un bond en avant pour Apple, après les réussites des séries M2 et M3. La marque semble avoir porté ses efforts sur une architecture plus performante, apportant une meilleure gestion des tâches complexes et des gains de performance significatifs. Le M4 devrait également voir ses configurations de base en mémoire vive passer à 16 Go au lieu de 8 Go, permettant une meilleure réactivité et des capacités d’IA accrues grâce à l’intégration avec macOS Sequoia et ses fonctionnalités Apple Intelligence. Cette nouvelle architecture est conçue pour offrir une expérience utilisateur plus fluide et répondre aux exigences des utilisateurs professionnels et créatifs.

Un MacBook Air M4 sans changement de design majeur

Si la puce M4 promet une amélioration notable, Apple ne prévoit aucun changement de design pour les MacBook Air. Les nouveaux modèles reprendront le châssis plat lancé en 2022, qui avait introduit un design plus uniforme et moderne, en abandonnant la forme en biseau emblématique. Ce choix permettrait à Apple de se concentrer sur l’amélioration des performances internes tout en maintenant un design éprouvé et apprécié des utilisateurs.

Le calendrier de lancement des autres modèles Mac M4 reste sujet à des ajustements. Les MacBook Pro M4 pourraient être dévoilés dans les jours à venir, potentiellement avec des variantes M4 Max qui offriraient des capacités de traitement encore plus avancées. Cependant, selon les fuites, l’arrivée des autres Mac, comme le Mac Studio et le Mac Pro en version M4, pourrait s’étaler jusqu’au milieu de l’année 2025, après la sortie des MacBook Air M4 et Mac Mini.

Une stratégie pour reconquérir le marché

Avec les ventes de Mac en baisse, Apple semble vouloir redynamiser sa gamme grâce aux performances de la puce M4 et au lancement de modèles phares comme le MacBook Air en début d’année. Le Mac Studio et le Mac Mini, bien que repoussés, devraient renforcer cette stratégie, permettant à Apple de proposer des machines adaptées à différents profils d’utilisateurs. La commercialisation des nouveaux modèles en 2025 s’inscrit dans une volonté de séduire les consommateurs avec une performance accrue, en espérant répondre aux attentes croissantes des utilisateurs en matière de puissance de calcul et de polyvalence.

En résumé, Apple prépare une année 2025 riche en lancements, avec en premier lieu les MacBook Air M4 suivis d’autres modèles de la gamme Mac. Ces nouveaux appareils devraient consolider la place de la marque sur le marché des ordinateurs et apporter une expérience optimisée pour les utilisateurs, qu’ils soient professionnels ou particuliers.