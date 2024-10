Notion Mail : La gestion d’e-mails réinventée et personnalisable arrive en 2025 !

Célèbre pour ses outils de gestion personnalisables, Notion, élargit son offre avec le lancement de Notion Mail, une application de gestion d’e-mails prévue pour début 2025. Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs de personnaliser leur expérience de boîte de réception avec des vues, des dispositions et des actions automatisées, tout en poursuivant la mission de Notion d’améliorer les workflows de productivité.

À l’instar des autres outils de Notion, Notion Mail décomposera la gestion des e-mails en composants personnalisables, permettant aux utilisateurs d’adapter l’interface à leurs besoins spécifiques. Qu’il s’agisse de regrouper les e-mails selon des critères particuliers, de créer des workflows personnalisés ou de visualiser les e-mails dans une disposition unique, l’application proposera de nombreuses options de personnalisation.

L’application intégrera également Notion AI, qui permettra d’automatiser des tâches comme l’organisation, l’archivage et même la rédaction d’e-mails à partir de simples instructions.

L’IA de Notion optimisera la gestion des e-mails en programmant des réunions via l’intégration avec l’application Calendrier de Notion et en générant des réponses rapides et personnalisées grâce à la fonctionnalité “snippets en un clic”. Ces outils visent à simplifier la communication et à réduire le temps passé sur les tâches d’e-mails répétitives.

En plus de l’intégration avec les comptes Google et Gmail, Notion Mail sera disponible sur iPhone et Android lors de son lancement. Ceux qui souhaitent l’essayer peuvent rejoindre une liste d’attente sur le site de Notion pour obtenir un accès anticipé.

En parallèle du lancement de Notion Mail, Notion a également introduit un nouvel outil appelé Forms, analogue à Google Forms, qui permet de collecter des réponses directement dans l’application. Notion a également élargi ses capacités de personnalisation et ajouté de nouvelles automatisations qui permettent d’envoyer des notifications par Gmail.

L’expansion de Notion dans la gestion des e-mails reflète sa stratégie globale de devenir une application de productivité tout-en-un. Cela laisse entrevoir la possibilité de futurs développements, notamment vers des outils comme des applications de présentation.