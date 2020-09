L’iPad de 8ème génération annoncé avec une puce A12 Bionic à 389 €

En plus de la Apple Watch Series 6 et des nouvelles offres Apple One, le géant basé à Cupertino a annoncé hier soir le lancement de la 8e génération de son iPad. Le nouvel iPad a le même design que celui de la 7e génération, mais avec un tas d’améliorations sous le capot.

Ces améliorations sont dues au nouveau processeur A12 Bionic qui se trouve à l’intérieur de l’iPad. Pour ceux qui ne le savent pas, la puce A12 Bionic est le chipset que l’on trouve dans les séries iPhone XS et iPhone XR. Le processeur est doté d’un CPU à 6 cœurs et d’un GPU à 4 cœurs. Ainsi, le nouvel iPad offre une performance CPU 40 % plus rapide que celle de l’iPad de l’année dernière. De plus, l’iPad de 8e génération offre également des performances GPU deux fois plus rapides que l’iPad de la 7e génération.

La puce A12 apporte pour la première fois les capacités de traitement du « moteur neural » d’Apple à son iPad d’entrée de gamme.

Comme l’année dernière, l’iPad de 8e génération fonctionne également avec le Apple Pencil. Malheureusement, il s’agit toujours du Apple Pencil de première génération, de sorte que vous ne bénéficiez d’aucune des améliorations du Apple Pencil de la seconde génération. Il en va de même pour la prise en charge du clavier. Si les claviers d’Apple sont pris en charge, le nouveau Magic Keyboard annoncé avec les nouveaux iPad Pro ne l’est pas.

Néanmoins, grâce à l’amélioration des performances, Apple a maintenu le prix du nouvel iPad au même niveau que celui de l’année dernière.

Un prix abordable

Le nouvel iPad fonctionnera également avec iPadOS 14 et offrira les nouvelles fonctionnalités que Apple avait présentées pour la prochaine mise à jour logicielle, notamment les nouvelles fonctionnalités de l’Apple Pencil comme la saisie de texte manuscrit. Malheureusement, il semble qu’Apple maintienne son port Lightning propriétaire sur l’iPad 8 au lieu du port USB-C utilisé par les ordinateurs portables d’Apple, l’iPad Pro et l’iPad Air qui vient d’être annoncé. Il est également doté d’un bouton Touch ID standard, ce qui est de plus en plus rare dans la gamme de produits Apple.

Oui, le nouvel iPad de 8e génération coûte 389 euros, ce qui est un excellent prix pour l’iPad. Après tout, l’iPad est doté du connecteur Smart Connector, ce qui signifie que vous pouvez l’utiliser pour tout ce dont vous avez besoin. De plus, les clients du secteur de l’éducation peuvent l’obtenir pour la modique somme de 359 euros. Vous pouvez commander à l’avance le nouvel iPad de 8e génération dès aujourd’hui, et l’appareil sera en vente à partir de ce vendredi.