Halloween sur Instagram : IA, effets interactifs et modèles « Ajout perso »

En prévision d’Halloween, Instagram a lancé une collection de fonctionnalités interactives et d’outils créatifs conçus pour accroître l’engagement des utilisateurs et célébrer la saison effrayante. Disponibles jusqu’au 3 novembre, ces nouvelles options offrent aux utilisateurs un moyen amusant et festif de se connecter avec leurs amis tout en exprimant leur créativité.

L’une des nouveautés les plus remarquables est l’intégration de la fonctionnalité Imagine de Meta AI, qui permet aux utilisateurs de se transformer en créatures d’Halloween, comme des vampires, grâce à des costumes générés par intelligence artificielle. Ces transformations peuvent être partagées dans les Stories, incitant les amis à participer et à montrer leurs propres créations effrayantes.

Instagram a ajouté des éléments interactifs dans les messages directs (DMs) et les Notes. En utilisant des mots-clés comme « Happy Halloween » ou « Trick-or-treat », ou en insérant des emojis tels que la citrouille Jack-O’-Lantern, le fantôme ou la toile d’araignée, les utilisateurs peuvent déclencher des animations spéciales, rendant leurs conversations plus engageantes et festives.

Pour ceux qui aiment suivre les tendances, Instagram a introduit cinq modèles personnalisés « Ajout perso » sur le thème d’Halloween. Ces modèles, accessibles dans la section « Happy Halloween » de la nouvelle surface de découverte des modèles « Ajout perso » dans les Stories, offrent aux utilisateurs une plateforme pour se connecter et participer à des tendances thématiques d’Halloween.

Nouvelles polices et effets de texte

Instagram a également ajouté une nouvelle police sur le thème d’Halloween, baptisée « Halloween », et un effet de texte appelé « Hanté ». Ces éléments stylistiques peuvent être appliqués aux Stories, publications du Feed et Reels, permettant aux utilisateurs de personnaliser leur contenu et de capturer l’esprit de la fête.

Enfin, un thème de chat spécial Halloween est disponible pour les DMs et les chaînes de diffusion IG, créant une ambiance festive dans les conversations et renforçant l’expérience d’Halloween sur la plateforme.

Innovations passées et engagement créatif

Instagram a souvent intégré des fonctionnalités amusantes et interactives. Par le passé, la plateforme avait déjà introduit des filtres de réalité augmentée pour essayer du maquillage et des accessoires, des sondages interactifs et des quiz dans les Stories, et même la possibilité d’ajouter de la musique. Ces innovations visent à améliorer l’expérience utilisateur et à encourager la créativité et les connexions entre les utilisateurs.

Avec ces nouvelles fonctionnalités, Instagram montre son engagement à offrir des moyens créatifs et engageants pour que les utilisateurs puissent se connecter et célébrer ensemble. L’intégration de l’IA, des éléments interactifs et des outils de création met en avant la capacité de la plateforme à évoluer avec les tendances et à fournir une expérience dynamique et amusante.