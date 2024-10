Test du Honor Magic V3 : Le smartphone pliable le plus fin du monde est arrivé !

Voici le Honor Magic V3 ! Le smartphone portable pliable le plus fin du marché. Il est plus fin qu’un iPad Air et plus fin que n’importe quel smartphone. Le Magic V3 est la dernière itération du smartphone pliable chinois, et son objectif est de s’attaquer au Galaxy Z Fold 6. Quelques jours avant le lancement officiel du V3, Honor a lancé une campagne de relations publiques très audacieuse et agressive, montrant un minuscule message gravé sur la charnière du Honor V3.

Il s’agissait d’une attaque contre Samsung sous la forme d’une « excuse » adressée à tous les propriétaires de Galaxy Z. Pour faire court, le message dit quelque chose comme « Désolé si vous vous sentez trahis, notre smartphone est meilleur ».

Je pensais que l’époque où les entreprises s’attaquaient les unes aux autres était révolue depuis longtemps, mais ce geste audacieux montre la confiance que Honor a dans son produit. Et, il est formidable. Il est incroyablement fin, il est doté d’une grande batterie, le chipset embarqué est de qualité supérieure, l’appareil photo est puissant et la recharge est super rapide.

Mais est-il génial « pour un smartphone pliable » ou simplement génial pour un smartphone à 2 000 euros ? Nous allons le découvrir !

Dans la boîte, on retrouve :

Honor Magic V3

Câble USB Type-C

Guide de démarrage rapide

Broche d’éjection

Film de protection de l’écran intérieur (fixé sur le téléphone avant la livraison)

Film de protection de l’écran extérieur (fixé sur le téléphone avant la livraison)

Carte de garantie

Housse de protection en PU

Honor Magic V3 : design

Débutons. Cet appareil est très, très fin. Avec ses 4,35 mm, il semble presque trop fin. En regardant le bas, ce pliable est à peine capable de loger le port USB-C.

Lorsque vous pliez le Magic V3, vous obtenez un smartphone presque compact avec un écran de 6,4 pouces et une épaisseur d’environ 9 mm. Je sais que la différence avec d’autres smartphones pliables n’est pas énorme (le Galaxy Z Fold 6 mesure 5,6 mm déplié et 12,1 mm plié), mais quelques millimètres font une énorme différence. C’est troublant !

Contrairement à certains concurrents, l’écran de couverture du Magic V3 a des dimensions assez typiques d’un smartphone, ce qui rend son utilisation très naturelle lorsqu’il est replié. C’est l’un des seuls téléphones pliables que j’ai confondu à plusieurs reprises avec l’un de mes téléphones non pliables ; les dimensions sont tellement similaires qu’il est facile de les confondre au premier coup d’œil.

C’est également l’un des smartphones pliables grand format les plus légers du marché, avec un poids de 226 g seulement. À titre de référence, c’est quelques grammes de moins que l’appareil phare non pliable de Honor, le Honor Magic 6 Pro.

Maintenant, après avoir parlé de l’épaisseur de l’appareil pendant bien trop longtemps, passons au design. Le smartphone utilise des matériaux exotiques pour sa construction, tels que la fibre spéciale (similaire à la fibre de verre, au Kevlar et à la fibre de carbone), le Super Steel (la charnière devrait résister à 500 000 plis et déplis), le Super Armored Inner Screen (revêtement nanométrique qui rendrait l’écran flexible 500 % plus résistant aux rayures) et le NanoCrystal Shield pour l’écran de couverture.

Une impression de qualité en main

Bien qu’il y ait beaucoup de mots « Super » et « Spécial » ici et là, le résultat final est assez robuste et donne une impression de qualité supérieure dans la main. Il s’agit toutefois d’un smartphone pliable, je ne ferai donc pas de tests de résistance aux rayures ou aux chutes.

Il convient de noter que les haut-parleurs stéréo sont montés dans l’aile gauche du téléphone, de sorte que lorsque vous le dépliez, ils restent sur le côté gauche, ce qui donne une expérience audio un peu bizarre si vous gardez le smartphone à la verticale.

Le bouton de volume se trouve sur le côté gauche, tandis que le bouton d’alimentation se trouve sur le côté droite, et ils sont décalés de telle sorte que lorsque le Magic V3 est plié, vous avez un accès facile et intuitif aux deux.

Le dos est mat et repousse assez bien les traces de doigts, la charnière est très brillante et polie, et le système de caméras à l’arrière est logé dans un cercle, qui lui-même se trouve dans un cadre métallique octogonal poli. Dans l’ensemble, le smartphone est très élégant et haut de gamme.

Les couleurs disponibles sont le noir, le vert et le marron rougeâtre, et toutes ont un aspect classe et un peu professionnel. Le Magic V3 est également résistant à l’eau selon la norme IPX8, de sorte que vous n’avez pas à vous inquiéter d’une ou deux éclaboussures.

Un étui très utile

Un très bel étui en cuir végétalien est inclus dans la boîte, dans une teinte assortie. C’est le genre d’étui pour lequel on s’attend à payer le prix fort ; il est luxueux et bien conçu. Cet étui est également plus protecteur que la plupart des autres. Il comporte une section qui protège la charnière, un anneau métallique épais pour protéger les lentilles et même un pare-chocs adhésif pour protéger la partie avant.

L’anneau métallique qui entoure les capteurs photo peut être déplié et sert de béquille ; c’est une conception très intelligente. Ce n’est pas toujours la béquille la plus solide, selon l’angle choisi, mais la subtilité compense et c’est certainement mieux que de ne pas avoir de béquille. Je ne sais pas si c’est l’usage prévu, mais cela fonctionne assez bien pour utiliser l’écran principal du Magic V3 d’une seule main.

Honor Magic V3 : écrans

Si vous vous intéressez aux smartphones pliables, vous vous intéressez évidemment aux écrans, et Honor vise à impressionner avec les deux panneaux du Magic V3.

Passons à l’écran, ou plutôt aux écrans du Honor Magic V3. Honor a choisi d’uniformiser la résolution, la densité de pixels et le taux de rafraîchissement entre l’écran intérieur et l’écran de couverture. Les deux sont des OLED avec une densité de pixels de 402 ppp, et les deux utilisent la technologie LTPO pour fournir des taux de rafraîchissement dynamiques de 1-120 Hz. Vous pouvez même contrôler les deux écrans à partir d’un seul onglet dans le menu des paramètres.

Concernant l’écran intérieur, Honor affirme que son verre est jusqu’à 40x plus résistant aux chocs que celui du Galaxy S24 Ultra. Je n’ai pas eu envie de le frapper avec un marteau, donc je dois me contenter de croire la société sur parole.

Le verre présente des bords symétriques et subtilement incurvés sur trois côtés, et une courbe légèrement moins prononcée du côté de la charnière. Les courbes sont suffisamment petites pour ne pas créer de reflets gênants, mais elles permettent aux commandes gestuelles d’être super fluides ; c’est un excellent compromis.

Un énorme écran de 7,92 pouces à l’intérieur

En ouvrant l’appareil, vous êtes accueilli par un écran pliable spacieux de 7,92 pouces et l’un des plis les moins profonds que j’ai vus sur un smartphone de ce type. Bien sûr, il est toujours présent, mais il est à mille lieues de la rainure qui traverse l’écran du Galaxy Z Fold 6, et le protecteur d’écran beaucoup moins brillant sert à le dissimuler encore plus. Ce protecteur est censé être plus résistant : Honor affirme qu’il est jusqu’à 5x plus résistant aux rayures que les précédentes versions.

Il en résulte une expérience visuelle très fluide et cohérente. L’écran intérieur est également très lumineux, avec plus de 1000 nits. Le pli est toujours visible, mais c’est l’un des moins proéminents que j’ai testé jusqu’à présent.

Le menu contient quelques paramètres intéressants liés à la santé. En plus de la modulation de largeur d’impulsion à haute fréquence (3840 Hz et 4320 Hz respectivement pour les écrans interne et externe), il y a maintenant quelque chose appelé Soin oculaire défiscalisation. Il utilise la stimulation de la défocalisation myopique pour soulager le stress de la réfraction sur les yeux. Vous bénéficiez également de la fonction Tonalité naturelle, qui ajuste automatiquement le ton en fonction de l’éclairage ambiant, ainsi que du paramètre Confort des yeux, qui filtre la lumière bleue.

Une reconnaissance faciale

En termes de biométrie, le Honor Magic V3 dispose de la reconnaissance faciale et d’un lecteur d’empreintes capacitif latéral, logé dans le bouton d’alimentation. Avec un appareil de 4,35 mm d’épaisseur, l’espace disponible pour le lecteur d’empreintes digitales est limité. Il est minuscule et il arrive qu’il ne lise pas votre doigt. Cependant, la plupart du temps il fonctionne comme prévu, il n’y a donc pas de problème majeur.

La reconnaissance faciale repose sur une seule caméra frontale, et n’atteint donc pas le niveau de Face ID ou de la reconnaissance faciale du Honor Magic 6 Pro, d’ailleurs.

Honor Magic V3 : performances

Le Honor Magic V3 est équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 3, l’actuel champion de Qualcomm. Il est vrai que le téléphone chauffe dans les tests extrêmes et que son score est un peu plus bas que celui d’autres smartphones équipés du même processeur, mais c’est compréhensible.

Le boîtier ultrafin de 4,35 mm n’offre pas beaucoup d’espace de refroidissement, surtout si l’on tient compte de la batterie de 5 150 mAh. Le fait que Honor ait été capable de tout intégrer et d’obtenir ces dimensions et ce poids est très impressionnant. Mais revenons aux benchmarks synthétiques. Les scores sont légèrement inférieurs à ceux du principal concurrent de Honor (Galaxy Z Fold 6), mais les performances réelles sont fluides et rapides.

Le smartphone n’est proposé qu’avec un seul type de stockage, 12 Go de RAM et 512 Go de mémoire embarquée. Il n’y a pas d’emplacement pour carte microSD ou quoi que ce soit d’autre.

Au bout d’un moment, le smartphone devient assez chaud au toucher, mais c’est normal avec une puce aussi puissante dans un châssis aussi fin. Au bout d’un certain temps, le smartphone devient assez chaud au toucher, mais c’est normal avec une puce aussi puissante dans un châssis aussi fin.

Qualité audio et haptique

Les haut-parleurs stéréo du Honor Magic V3 sont corrects. Le Magic V3 n’est pas le smartphone le plus bruyant du marché, et il y a quelques fréquences écrasées, mais dans l’ensemble la qualité est bonne, et il n’y a pas de distorsion au volume maximum. Le seul reproche que je peux faire à la disposition des haut-parleurs est qu’ils sont positionnés uniquement sur l’aile gauche du téléphone, et lorsque vous le dépliez, vous obtenez un son étrange et unilatéral.

L’haptique est un peu faible, il semble que le moteur de vibration soit positionné dans la partie droite du corps, donc on se sent un peu déconnecté, en termes de vibration, quand on l’utilise plié et que l’on tapote sur l’écran de la housse. Lorsque vous dépliez le V3, les choses s’améliorent, mais l’haptique n’est pas le point fort de cet appareil.

Honor Magic V3 : logiciel

Le Honor Magic V3 est livré avec MagicOS 8.0.1, basé sur Android 14. Vous pouvez choisir le style de l’écran d’accueil (tiroir ou tout sur l’écran d’accueil), le style de l’écran de verrouillage, la taille, l’emplacement et les couleurs des icônes, les polices de caractères, la taille du texte, etc. J’aime particulièrement le clone de Dynamic Island de Honor, Magic Capsule, qui permet d’accéder rapidement aux minuteries et aux commandes de lecture, quel que soit l’appareil en cours d’exécution au premier plan.

Vous pouvez facilement utiliser le mode écran partagé et ouvrir les applications en écran partagé ou en mode flottant, vous pouvez les faire glisser dans le coin de l’écran et y accéder depuis le menu latéral, et vous pouvez également les diviser horizontalement ou verticalement et les enregistrer en tant que paires.

De l’IA embarquée

Les fonctions d’intelligence artificielle embarquées comprennent Portail Magic, qui permet de sélectionner du texte et des images n’importe où sur l’écran et de les faire glisser dans le coin pour les envoyer à différentes applications (Facebook ou Instagram pour un post, Gmail pour les joindre à un e-mail, Notes, etc.) Il y a une nouvelle option de traduction en face à face qui vous permet de traduire entre 10 langues avec une traduction en direct de la voix vers le texte et vice versa. Il y a aussi des suggestions d’IA sous la forme d’un dossier sur l’écran principal et aussi dans la barre des tâches.

Ce qui est encore plus intéressant, c’est que Gemini est disponible, et cela inclut Gemini Advanced avec Gemini Live. On ne sait pas exactement comment fonctionne cette collaboration.

D’autres fonctionnalités du Google AI Cloud sont disponibles, comme Magic Eraser, qui permet d’effacer les collègues ennuyeux de vos photos, et nous sommes presque sûrs que d’autres fonctionnalités d’intelligence artificielle arriveront sur le Honor Magic V3.

Dans l’ensemble, MagicOS semble de plus en plus soigné, et ce qui est encore plus cool, c’est que le Magic V3 recevra 4 mises à jour majeures de l’OS et 5 ans de correctifs de sécurité. Ce n’est pas à la hauteur de ce qu’offrent Google et Samsung dans ce domaine, mais quatre ans, c’est plutôt solide.

Honor Magic V3 : caméras

Comme le suggère l’imposante bosse de la caméra, le Honor Magic V3 dispose d’un matériel d’imagerie impressionnant à l’intérieur. Le Honor Magic V3 est doté d’un triple système de caméra à l’arrière, composé d’une caméra grand-angle, d’un ultra-large et d’un système de téléobjectif périscopique. Le capteur photo principal utilise un capteur empilé Sony IMX906 d’une taille de 1/1,56″ et d’une ouverture de f/1,6.

La caméra ultra-large possède un capteur de 40 mégapixels sous un objectif avec une ouverture f/2.2 et un champ de vision de 112 degrés. Le système périscopique utilise un capteur de 50 mégapixels de 1/2,51 pouce avec une ouverture f/3,0 et un zoom optique 3,5x.

Il y a deux caméras frontales, l’une sur l’écran de couverture, l’autre sur l’écran principal. Les deux utilisent des capteurs de 20 mégapixels et des ouvertures f/2.2. Mais il ne s’agit que de spécifications, et nous savons tous que les échantillons d’images sont ceux qui comptent. Vous les trouverez ci-dessous.

Les photos prises avec le capteur photo principal sont superbes, avec de bons détails, et la plage dynamique est également assez large. La saturation est plus élevée et ne convient pas à tout le monde, mais dans l’ensemble, l’exposition, la balance des blancs et le ton des échantillons sont tous très agréables à l’œil.

Les images nocturnes sont, comme toujours, un peu aléatoires, car elles dépendent fortement des algorithmes et de la régularité de votre main. Même lorsque le mode nuit est désactivé, il y a un certain post-traitement qui s’effectue, en appliquant le HDR et d’autres astuces pour faire ressortir plus de détails. En général, le résultat final est bon, les meilleures photos étant celles prises avec le capteur photo principal. L’ultra-large et le téléobjectif ont tous deux tendance à produire des artefacts, et il y a une certaine perte de détails dans des conditions de faible luminosité.

Le système de zoom périscopique est un outil pratique lorsque vous souhaitez cadrer un objet éloigné et que vous n’y avez pas accès, mais aussi comme outil de portrait. Au zoom 3,5x, les images sont assez bonnes, détaillées, et le traitement numérique est minimal. Les arrière-plans peuvent devenir un peu mous et les couleurs sont légèrement atténuées (nous dirions naturelles, mais elles semblent atténuées par rapport aux images de l’appareil photo principal), mais dans l’ensemble, le Magic V3 peut prendre des images décentes dans sa plage de zoom optique 3,5x.

Les selfies sont excellents !

En ce qui concerne les selfies, c’est un véritable festin. Vous disposez de deux caméras selfie dédiées de 20 mégapixels sur les deux écrans, ainsi que de la possibilité d’utiliser l’apple capteur photo principal pour satisfaire vos idées narcissiques. Ce dernier donne les meilleurs résultats, comme vous pouvez l’imaginer, et vous pouvez également appliquer des effets Harcourt à votre autoportrait. Le bokeh est également très convaincant.

En ce qui concerne la vidéo, vous pouvez filmer jusqu’à 4K à 60 fps sur chaque caméra arrière, et jusqu’à 4K à 30 fps sur les caméras selfie. La stabilisation est solide et le son des microphones est correct, mais les vidéos sont un peu plus contrastées que ce que j’aurais souhaité en standard. Heureusement, il est facile d’y remédier en appliquant l’un des filtres intégrés, et si vous passez en mode Pro Video, vous pouvez même ajouter votre propre LUT.

Honor Magic V3 : autonomie

Honor a été la première marque à proposer commercialement des batteries silicium-carbone dans des smartphones en dehors de la Chine avec le Honor Magic 6 Pro. Le Magic V3 est équipé de la troisième génération de batterie silicium-carbone, et grâce à elle, nous avons une énorme batterie de 5 150 mAh à bord. Je dis énorme parce que le châssis est si fin qu’il est vraiment impressionnant.

En conditions réelles, la batterie tient facilement une journée complète d’utilisation intensive, même si vous utilisez l’écran interne la plupart du temps. Avec une utilisation plus mixte et modérée, vous pouvez atteindre deux jours (si vous utilisez l’écran de couverture la plupart du temps), ce qui est encore une fois très impressionnant compte tenu de la taille du téléphone.

Une recharge rapide

Le Honor Magic V3 supporte une puissance de charge filaire de 66W et une puissance de charge sans fil de 50W (bien que vous ayez besoin du chargeur sans fil propriétaire d’Honor pour en profiter pleinement). Je ne comprends pas comment ils ont trouvé de la place pour la bobine de charge sans fil dans ce boîtier de 4,35 mm.

Une charge complète avec le chargeur rapide fourni ne prend que 48 minutes, et une recharge rapide de 15 minutes permet d’atteindre 40 %. Nous n’avons pas eu la chance de tester le plein potentiel de la recharge sans fil, car nous attendons toujours le chargeur sans fil Honor SuperCharge. Beau travail Honor.

Honor Magic V3 : verdict

En fin de compte, le Honor Magic V3 a réussi à remplir sa mission. Il y a des arguments en faveur des deux smartphones, mais si vous voulez le téléphone pliable le plus fin du marché (à l’heure actuelle), vous devriez essayer d’obtenir le Honor Magic V3.

Le Magic V3 s’améliore dans tous les domaines par rapport à son prédécesseur et réalise enfin le rêve d’un téléphone pliable – on a vraiment l’impression d’avoir un téléphone normal lorsqu’il est plié.

Plus important encore, il peut rivaliser non seulement avec d’autres smartphones pliables, mais aussi avec des smartphones plus conventionnels et de nature plus rigide. Le seul inconvénient est le prix : il faut être convaincu du bien-fondé du concept de pliage pour dépenser 2 000 euros pour un téléphone.