Mozilla ferme Firefox Send et Firefox Notes

En juillet dernier, Mozilla a suspendu son service de partage de fichiers « Firefox Send » après que des opérateurs de logiciels malveillants aient abusé du service pour diffuser des ransomwares, des chevaux de Troie bancaires, des logiciels espions, etc. Mozilla a maintenant officiellement cessé d’utiliser Firefox Send, ainsi que son service de prise de notes Firefox Notes.

Pour ceux qui ne le savaient pas, Firefox Send de Mozilla était un moyen efficace de partager en toute sécurité des fichiers allant jusqu’à 2,5 Go. Le service avait des fonctionnalités pratiques comme la possibilité d’autodestruction des fichiers une fois que le destinataire l’avait téléchargé, et même une auto-suppression après 24 heures. Il était très populaire parmi les power users.

« Certains utilisateurs abusifs ont commencé à utiliser Send pour expédier des logiciels malveillants et mener des attaques de phishing. Cet été, nous avons mis hors ligne Firefox Send pour relever ce défi. Dans l’intervalle, alors que nous pesions le coût de notre portefeuille global et de notre orientation stratégique, nous avons pris la décision de ne pas relancer le service », a écrit l’entreprise dans son article de blog.

Firefox Notes, en revanche, était disponible sous forme d’extension de navigateur et d’application Android pour prendre et synchroniser des notes. Selon l’entreprise, l’extension de navigateur Firefox Notes continuera d’être disponible pour les utilisateurs existants. Cependant, elle ne recevra pas de nouvelles mises à jour et ne pourra plus être installée.

Mozilla met fin à l’application Android de Firefox Notes le 1er novembre. Vous pouvez suivre les instructions de cette page d’assistance pour exporter toutes vos notes existantes avant que le service ne soit arrêté.

Une restructuration

Firefox Send et Firefox Notes ont été développés à l’origine dans le cadre du programme Firefox Test Pilot, que Mozilla a utilisé pour tester de nouveaux produits expérimentaux… jusqu’à ce que le programme Test Pilot soit arrêté l’année dernière.

La décision de la société de mettre fin à Firefox Send et Firefox Notes intervient un mois après avoir licencié plus de 250 employés dans le cadre de sa restructuration majeure visant à se concentrer sur les produits commerciaux. Mozilla se concentre désormais sur des services comme Mozilla VPN, Firefox Monitor et Firefox Private Network.