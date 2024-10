Google Agenda : Enfin le mode sombre et une interface modernisée !

Google introduit enfin le mode sombre pour la version Web de Google Agenda accessible dans un navigateur à l’adresse calendar.google.com, et déploie une interface utilisateur rafraîchie. Cette nouvelle interface inclut des boutons, des boîtes de dialogue et des barres latérales plus modernes et accessibles, ainsi que des polices améliorées.

La mise à jour a commencé à être déployée cette semaine et sera bientôt disponible pour tous les utilisateurs, qu’ils utilisent un compte Gmail personnel ou un compte payant via Google Workspace.

Une fois la mise à jour disponible, vous pourrez activer le mode sombre en cliquant sur l’icône des paramètres dans le coin supérieur droit de l’interface de Google Agenda. Un nouveau menu déroulant apparaîtra sous l’option « Apparence », où vous pourrez choisir le mode sombre. Vous pourrez également revenir au mode clair ou choisir de faire correspondre le thème de votre appareil. Le mode sombre permet d’économiser de l’énergie sur les écrans OLED et de réduire la fatigue visuelle la nuit ou dans des situations de faible luminosité, comme la planification de votre prochaine journée avant l’heure de la sieste, la modification des anniversaires ou la création d’événements récurrents.

Auparavant, pour activer le mode sombre sur Google Agenda Web, il fallait utiliser des extensions tierces pour modifier son apparence. Google avertit que cette nouvelle refonte visuelle pourrait entraîner des problèmes avec certaines extensions qui « pourraient ne pas fonctionner comme prévu ».

Vous pouvez basculer manuellement entre les modes clair et foncé ou configurer Agenda pour qu’il corresponde au thème de votre appareil. Cliquez sur l’icône de l’engrenage des paramètres dans le coin supérieur droit et choisissez l’option Apparence dans le menu, puis sélectionnez « Clair », « Foncé » ou « Par défaut de l’appareil ». Si vous ne voyez pas cette section, revenez plus tard, car Google déploie la nouvelle apparence de l’Agenda par étapes.

Google Agenda se modernise

Google précise que la nouvelle interface de Google Agenda comportera également des icônes plus lisibles et nettes, avec un aspect plus moderne, en utilisant des polices personnalisées et très lisibles. Elle est conforme aux directives Material Design 3 de Google, ce qui le rend cohérent avec les autres applications mises à jour, notamment Drive et Chrome

Ces mises à jour, y compris le mode sombre, s’appliqueront à toute l’expérience Web de Google Agenda, y compris la vue de la liste des tâches. Ce changement attendu apporte non seulement le mode sombre à Google Agenda, mais modernise également l’interface pour améliorer l’expérience utilisateur et l’accessibilité.