OPPO Find X8 Pro : Double téléobjectif périscope pour des photos exceptionnelles

OPPO se prépare à lancer sa nouvelle série phare, le Find X8, lors d’un événement mondial le 24 octobre 2024. En amont de ce lancement très attendu, la marque continue de susciter l’intérêt avec des révélations importantes.

Zhou Yibao, de chez OPPO, a confirmé que le Find X8 Pro sera le premier smartphone à intégrer un double téléobjectif périscope. Cette configuration novatrice est conçue pour offrir des performances améliorées en photographie, avec un objectif optimisé pour les paysages distants et un autre spécialement conçu pour les portraits.

Le Find X8 Pro met l’accent sur ses capacités photographiques de pointe. Selon les rumeurs, le système de caméra comprendra :

Capteur principal de 50 mégapixels (Sony LYT-800) avec stabilisation optique (OIS).

Objectif ultra-grand-angle de 50 mégapixels.

Deux téléobjectifs périscope spécialisés pour la capture de paysages éloignés et de portraits détaillés.

Le traitement d’image du Find X8 Pro bénéficiera du processeur de signal d’image (ISP) avancé intégré au MediaTek Dimensity 9400, ce qui devrait améliorer les détails et les performances en basse lumière.

Find X8 Pro, écran de haute qualité et design raffiné

Le Find X8 Pro est également attendu avec un écran OLED LTPO micro-quad incurvé de 6,78 pouces, fabriqué par BOE, offrant une résolution de 1.5K (2760 x 1264 pixels) et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Cet écran promet des couleurs vibrantes et des animations fluides, garantissant une expérience visuelle haut de gamme.

En termes de design, OPPO opte pour un changement avec le passage d’un dos incurvé à un design plat pour la série Find X8, ce qui devrait plaire aux utilisateurs en quête d’une esthétique plus raffinée et minimaliste.

Le MediaTek Dimensity 9400 alimentera le Find X8 Pro, offrant des performances accrues tout en étant plus économe en énergie. Ce chipset haut de gamme est connu pour son processeur ISP avancé, qui contribuera grandement à l’amélioration des photos et des vidéos, notamment dans des conditions de faible luminosité. Cette combinaison de performance et d’efficacité se traduira également par une expérience fluide pour le multitâche et les jeux vidéo.

Autonomie impressionnante et charge rapide

Avec une batterie de 5910 mAh, le Find X8 Pro promet une excellente autonomie. OPPO a déjà montré que cette batterie surpasse celle de l’iPhone 16 Pro Max dans certains scénarios. Cette longévité est en grande partie attribuée à la technologie d’anode en silicium-carbone, qui permet une charge plus rapide et une durée de vie prolongée de la batterie, répondant aux besoins des utilisateurs intensifs.

Le Find X8 Pro s’annonce comme un concurrent sérieux dans le marché des smartphones premium, avec des innovations significatives, notamment son double téléobjectif périscope, son puissant chipset MediaTek, et son écran de haute qualité. Le design plus plat devrait également attirer les utilisateurs à la recherche d’un look élégant et moderne. Alors que le lancement officiel approche, il sera intéressant de voir comment le Find X8 Pro se positionne face à ses concurrents directs sur le marché des flagships.

En résumé, OPPO semble avoir misé sur une combinaison de performances photographiques avancées, d’autonomie exceptionnelle, et d’un design raffiné, ce qui pourrait faire du Find X8 Pro un des smartphones les plus recherchés en 2024.