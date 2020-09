L’abonnement Apple One regroupe tous les services d’Apple pour un prix unique

Ce n’est un secret pour personne qu’Apple a un penchant pour les services d’abonnement, car au cours des dernières années, elle a mis en place des abonnements pour la musique, les news, les jeux et maintenant même pour le fitness.

Si vous êtes au cœur de l’écosystème Apple, vous savez qu’il y a une tonne de services auxquels vous pouvez vous abonner, et la plupart d’entre nous ont pensé que ce n’était qu’une question de temps avant qu’Apple ne décide de les regrouper. Il s’avère que c’est exactement ce que fait la société avec un nouveau service appelé Apple One.

Malgré ce que son nom suggère, Apple One n’est pas un simple regroupement de tous les services d’abonnement d’Apple. Il comporte plutôt quelques niveaux différents. Le niveau de base coûte 14,95 euros par mois pour le plan « Individuel », et comprend des abonnements à Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et 50 Go de stockage iCloud.

Un plan « Famille », qui comprend tous ces mêmes services, mais qui donne accès à un maximum de 6 utilisateurs et augmente le stockage iCloud jusqu’à 200 Go, coûtera 5 euros de plus, soit 19,95 euros par mois.

Enfin, non disponible en France, si vous souhaitez bénéficier des services Apple Fitness+ et Apple News+, qui viennent d’être annoncés, vous devrez débourser plus d’argent pour les obtenir, car ils sont uniquement disponibles dans Apple One Premier. Premier comprend les quatre services qui sont dans les plans individuels et familiaux, mais ajoute les abonnements à Apple News+ et Apple Fitness+ ainsi que l’extension de la capacité de stockage iCloud à 2 To. Son coût mensuel de 29,95 dollars est le double de celui de l’abonnement individuel Apple One. Mais, il convient de noter que Apple One Premier peut également être partagé avec un maximum de 6 membres de la famille. Ce plan n’existe pas encore en France, car les deux services susmentionnés ne sont pas encore disponibles dans l’hexagone.

Ainsi, rien qu’avec ce prix, il est clair qu’Apple accorde plus d’importance à Apple News+ et à Apple Fitness+ qu’aux quatre autres abonnements. Apple One vous offre également un essai gratuit de 30 jours pour tous les services Apple auxquels vous n’êtes pas encore abonné, afin que vous puissiez les tester pendant l’essai pour voir si l’abonnement complet à Apple One est le bon choix.

Un lancement à l’automne

Les clients seront facturés une fois par mois pour tous les services inclus dans leur forfait, et ils peuvent modifier ou annuler le forfait auquel ils ont souscrit à tout moment. Apple One sera disponible à partir de cet automne dans plus de 100 pays et régions.

Il sera intéressant de voir quel sera le succès d’Apple One. Si le prix de l’abonnement individuel est de 14,95 euros, certaines personnes trouveront peut-être que l’abonnement Apple One Premier à 29,95 dollars par mois est trop cher. Le plus important, c’est qu’Apple crée un écosystème plus difficile à quitter. Si quelqu’un a ses jeux, sa musique et ses ressources de divertissement dans un seul abonnement mensuel, cela peut le dissuader d’utiliser des applications alternatives comme Spotify. Apple crée un écosystème qui agrège les besoins des gens et développe son secteur des services en même temps. Les offres groupées peuvent contribuer à générer un flux constant et régulier de revenus mensuels et à vendre davantage de matériel en même temps.